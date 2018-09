Ndryshon moti, pasdite nisin shirat në veri të vendit

Në fillim të javës, data 24 shtator, priten ndryshime ne kushte e motit, pra do të jetë fillimisht me kthjellime, në pjesën e dytë të ditë vranësirat do të dendësohen duke u pasuar nga reshje shiu në veri të vendit pjesërisht dhe në zonën qëndrore.

Era do të intesifikohet me drejtim Jugperëndim (SW) me shpejtësi 8-15 m/sek në bregdet. Valëzimi do të jetë i forcës 4 lartësi vale 1,0 deri në 1,5 metër në det të hapur.

Temperaturat min dhe max

Zonat malore 12/29°C

Zonat e ulëta 13/32°C

Zonat bregdetare 18/31°C