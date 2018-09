Ndryshojnë gradat në Polici – Zbardhen vendimet e qeverisë, shtohen inspektor i dytë dhe i parë

Në mbledhjen e kësaj jave, Këshilli i Ministrave ka miratuar disa ndryshme në gradat e policisë së shtetit. Ndryshimi prek gradën e inspektorit. Sipas vendimit të Qeverisë, Gradës Inspektor i shtohen edhe gradat Inspektor i Dytë dhe Inspektor i Parë. Të dyja gradat e reja do të kenë edhe shenjat përkatëse që do vendosen në uniformat e punonjësve të policisë. Shpenzimet financiare që lindin nga ky vendim do të përballohen nga fondet e Ministrisë së Brendëshme, e cila është edhe përgjegjëse për zbatimin e tij.

Po gjatë mbledhjes së kësaj jave, Këshilli i Ministrave ka miratuar edhe dusa ndryshime në strukturat e pagave të punonjësve të Drejtorisë së Shërbimeve Qeveritare.

Ndërkohë që një tjetër vendim i rëndësishëm ka të bëjë me miratimin e rregullores “Për kushtet dhe procedurat e dhënies dhe autorizimit të disa kategorive të ndihmës shtetërore”./SCAN