Ndodh edhe kështu, po u kape duke ngrenë në rrugë, do të gjobitesh 500 euro

Autoritetet italiane do t’i dënojnë me nga 500 euro në rast se ata hanë ushqim rrugëve të qytetit.

Turistëve do të ju ndalohet të hanë nëpër trotuaret, rrugëve dhe pranë objekteve publike prej orës 12 deri në ora 15 dhe prej orës 18 deri në orën 22.

Kjo ndalesë hyn në ligj këtë javë dhe do të zbatohet në disa rrugë të qytetit, afër vendeve më atraktive për vizitë. Ndalesa do të përfundoj me 6 janar të vitit 2019, ku dhe zyrtarisht mbyllet sezoni turistik në Itali.

Turistët në Firence shpesh hanë rrugëve, me qëllim që të mos paguajnë objekte për këtë shërbim dhe për këtë arsye, autoritetet kompetente marrin një vendim të tillë.