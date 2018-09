Mozzik dhe Loredana probleme me drejtësinë ?

Një nga lidhjet më të përfolura kohët e fundit , padyshim është ajo mes kengëtarit të njohur Mozzik dhe të dashurës së tij Loredana Zefi . Cifti duket shumë i dashuruar nga postimet e shumta që publikojnë në instagram.

Loredana , e cila është dalluar gjithmonë për stilin e saj si një vajzë “gangsta ” para disa muajsh publikoi këngen e saj të parë e cila deri tani rezulton të ketë 27 milion klikime. Fotoja e publikuar nga Loredana mori shumë komente nga fansat të cilët ishin te shqetësuar , nëse ajo kishte probleme me drejtësine.

Por ,jo ishte thjesht pjesë e kënges më të re te saj ,në bashkepunim me Mozzik.Mendohet se kenga do jet e bazuar ne nje histori si ajo e Bonnie e Clyde .Kënga pritet të dal më 14 shtator e mendohet se do të jet një hit në Shqipëri po ashtu e në Gjermani .