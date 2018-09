Motra mbron vëllain që eleminoi gruan: I kishte zili e tan Shkodra

Një ngjarje e rëndë tronditi qytetin e Shkodrës më 18 prill të 2016, ku 39-vjeçarja Suela Sula u gjend e pajetë në ambientin e tualetit të mobilierisë që ajo kishte së bashku me bashkëshortin e saj. Në fillim u dyshua për një vetëvrasje, por me pas indiciet çuan tek bashkëshorti Sadetin Sula. Pas disa kohësh hetime, biznesmeni nga Shkodra u dënua me burgim të përjetshëm nën akuzën se urdhëroi vrasjen e gruas së tij.

E ftuar në studion e emisionin ‘Me zemër të hapur’ në “News24”, motra e Sadetini mohon kategorikisht faktin se vëllai i saj është urdhëruesi i vrasjes së gruas. Motra e vetme e Sulës ka vendosur të thyejë heshtjen, ndërsa shtoi se ata ishin një çift që i kishte zili e gjithë Shkodra.

Ajo beson tek Sadetini dhe thotë se ata ishin të lumtur së bashku. Safete Dulaj kërkon që drejtësia të mos e burgosë përjetë të vëllain pasi është e bindur se ai është i pafajshëm. “BalkanWeb” zbardh të plotë intervistën e Safete Dulajt me gazetaren Evis Ahmeti.

Si e mësuat ngjarjen?

Ajo që i ndodhi vëllait tim, ku gjeti të vrarë gruan e tij, ishte shumë e rëndë. Ata ishin një çift i mrekullueshëm. I kishin zili e tan Shkodra. Dilnin xhiro të përqafuar. Sa herë që vija i shija me admirim. Jetoj në Itali, por vija teka ta. Në datën 18 prill isha në shtëpi. Ishte darkë. Na vjen një telefonatë. Më merr në telefon një kushëri e dhe më thotë; Ka vdekur Suela. I them cila Suelë? Se s’më shkoi në mendje. Suela e Sados më thotë. Se mbajta dot veten. Ishte burri afër meje dhe vijoi telefonatën. I pyeta nëse kishte ndodhur një aksident. Por më treguan se ishte gjetur e pajetë. Madje njoftova dhe babain tim, e gënjeva që ajo ishte sëmurë shumë. Babai im e ka dashur shumë Suelën, si vajzë. Kur shkoj në Shkodër, marr vesh që vëllain e kanë arrestuar. U befasova. S’gjeta asnjë në shtëpi, vetëm Suelën të vdekur.

Kur e takuat vëllain për herë të parë?

E takova pas 10 ditësh. Unë e njoh vëllain tim dhe e di që s’ka bërë asgjë të keqe. Ai e donte shumë gruan e vet. E kishin arrestuar në bazë të deklaratave të kunatave të tij se ata gjoja kishin mosmarrëveshje. Dhe dëshmitarët që e gjetën aty, e kanë parë Sadon duke qarë si fëmijë mbi Suelën.

Çfarë kanë thënë fëmijët?

S’kam mundur t’i takojë. Vetëm pas një jave. Pas një jave kanë ardhur në shtëpi. Babai im këtë vit bën 80 vjeç, dhe ka ngelur i vetëm. Ata si çift punonin shumë. Ne kishim një raport shumë të mirë me të. Ata shkonin shumë.

Çfarë raporti keni pasur me familjen e Suelës?

Kemi pasur raport të mirë. Kemi qenë të bashkuar. Takoheshim me familjarët e tyre nëpër gëzime. Kur më vdiq nëna, nuk vija shumë. Babai i ka mbajtur fëmijët edhe për pushime jashtë vendit.

Kur dëgjuat për marrëdhëniet shumë të vështira të vëllait me viktimës, se keni kuptuar ato çka ndodhin?

Këto janë thënie që janë thënë pas. Dhe kur flisja me fëmijët, ata thoshin që; kemi dëgjuar shumë gjëra në media. Di që ka dhe telefonata dhe video, edhe në shkurt, janë të gjitha ato prova që kanë qenë të lumtur. Nuk di asgjë, asnjë konflikt. Kam lexuar nëpër media dhe unë.

Kam lexuar fashikullin hetimor, dhe dëshmia e fëmijëve të rrëqeth…E dini ju që ai e akuzonte Suelën se fëmija i vogël nuk e kishte me të….

Jo kurrë. Ai dhe në telefonata i thoshte djalit; që ti je mbreti im.

Ju pretendoni në pafajësi?

Po patjetër që ai është i pafajshmes. Se di ça ekzekutuesi mund të jetë vëllai im. Se di ca telefonatash kanë bërë..

Jeni në dijeni të kërcënimeve që iu është bërë kërcënimeve familjes së viktimës?

Jo nuk di gjë.

AKUZAT PËR SADETIN SULËS

Sadetini Sula akuzohet se ka urdhëruar krimin i shtyrë nga xhelozia. Në mes të hetimeve prokuroria zbuloi se ekzekutori ishte njeri prej punonjësve të tyre, Fatjon Karmeshtna. Ky ndryshim akuze në mes të procesit është bere pas gjetjes së një video përgjimi. Dyshohet se Karmeshtna e ka mbytur nenën e 3 fëmijëve me urdhër të babait të tyre, biznesmenit Sadetin Sula. 39-vjeçarja kishte shenja dhune në trup e qafe çka tregon se është përleshur me autorin dhe është përpjekur të mbrohet.

Gjykata e Shkalles se Parë të Krimeve të Rënda e ka shpallur fajtor 47-vjeçarin duke vendosur burgim të përjetshëm, ndërsa ai betohet se është i pafajshëm dhe ka apeluar vendimin e dhënë.