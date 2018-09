Mosha ideale për tu martuar sipas shenjës së horoskopit

Dashi

Dashi njihet si spontan dhe guximtar, nganjëherë instinktet e tij ndizen nga një zjarr, i cili është i vështirë të shpjegohet duke ndjekur logjikën. Në dashuri, kjo do të thotë se Dashi ka më shumë gjasa të ketë një marrëdhënie serioze në një moshë të re, duke menduar për martesën rreth 20 moshës vjeçare, shpjegon Furiate.

Demi

Demi udhëhiqet nga praktika, por shpesh ata janë të verbuar nga ambiciet e tyre. Kur flasim për dashurinë, të dy cilësitë mund të neutralizojnë njëri-tjetrin: Demi dëshiron me zell të martohet rreth moshës mesatare, e cila është midis 28 dhe 30 vjeç, por nëse kjo nuk pengon mundësinë e karrierës,shkruan revista psikologjia. Pra, në fund, mosha për t’u martuar për një Dem është midis 20 dhe 30 vjet, varësisht nga profesioni.

Binjakët

Binjakët njihen si jashtëzakonisht të gëzuar dhe entuziastë për ata që i rrethojnë, por ata gjithashtu përmbajnë një dualitet të hutuar: nganjëherë ata janë të mbingarkuar nga përtacia dhe i lënë gjërat të rrjedhin vetë, pa i bërë ato të ndodhin. Sipas Furiate, kjo mund të nënkuptojë se një Binjakë është i prirur të krijojë një marrëdhënie afatgjatë, por që mund të marrë pak kohë për t’u lidhur zyrtarisht, rreth moshës 25 vjeçare.

Gaforrja

Gaforret janë besnike, jashtëzakonisht emocionale dhe gjithmonë ofrojnë mbështetje për të dashurit e tyre, aq shumë sa që nganjëherë mund të lëndohen, ata janë të prekshëm. Kjo tendencë mund t’i bëjë të ndërtojnë një mur rreth tyre, për t’u mbrojtur nga pavendosmëria dhe pasiguria. Natyra e tyre e paparashikueshme e bën shumë të vështirë të kuptohet kur ata do të martohen, nëse vendosin të martohen. Por ata nuk mund të jetojnë pa lidhje emocionale: prandaj është e supozueshme që rreth moshës 33 vjeç do të lidhin veten me dikë përjetë.

Luani

Luanët kanë një zemër të madhe. Dëshira kryesore e tyre është të japin dhe të marrin dashuri, të kombinuar me një shije elektrizuese për veprim dhe aventurë! Nëse do të ndiqte vetëm zemrën e tij, Luani mund të martohej në çdo moshë, madje edhe për të mbështetur tendencën e tij për të jetuar momentin, në vend që të planifikonte të ardhmen. Ndoshta këmbanat e dasmës do të bien brenda 25 viteve!

Virgjëresha

Virgjërat janë shumë të zellshme dhe inteligjente dhe ndjekin gjithmonë arsyetimin kritik mbi çështjet e zemrës. Është e mundshme që një Virgjëreshë të presë deri në fund të 30 –ve dhe fillim të 40 ve, për t’u martuar, kjo për arsye që t’i përkushtohet plotësisht fushës së saj të interesit dhe të mbështesë dëshirën për të dhënë gjithçka për rrugën profesionale të zgjedhur. Por nëse martohen, ka të ngjarë që t’i kushtohen partnerit me trup dhe shpirt.

Peshorja

Peshorja lind me synimin e martesës, thotë Furiate. Dashamirët e dashurisë, ata e shohin bukurinë e botës në vende të papritura dhe kërkojnë ngushëllim dhe harmoni në kuptimin e aventurës dhe të eksitimit. Kjo do të thotë që sapo një Peshore të gjejë partnerin e duhur, mund të jetë gati për t’u vendosur, në çdo moshë. Duke pasur parasysh këtë rast, sa më shpejt që të jetë aq më mirë, një Peshore mund të thotë Po-në vendimtare brenda moshës 25 vjeçare.

Akrepi

Të pasionuar aq sa janë kokëfortë, Akrepi është skeptik nga natyra për idenë rreth “dashurisë së vërtetë”. Ata besojnë vetëm në fakte, jo në ndjenja dhe emocione. Edhe pse ata janë miq vërtet besnikë, natyra e kujdesshme e Akrepit, e cila nganjëherë mund të kthehet në xhelozi të pashpjegueshme, e bën të vështirë parashikimin kur do të martohen. Por nëse ka, do të jetë shumë vonë, rreth fundit të viteve ’40 ose në fillim të 50 -ve.

Shigjetari

Shigjetarët mund të bëjë gjithçka për të qëndruar vetëm derisa të jenë shumë më të pjekur, thotë Furiate. Ndërsa shpesh përdorin humor dhe ndjeshmëri për të lehtësuar situatat e tensionuara, pritjet e tyre shpesh janë idealiste. Padurimi i tyre dhe pamundësia për të filtruar mendimet nga impulsi kanë tendencë të kthehen në papjekuri emocionale, që do të thotë të presësh një marrëdhënie më të evoluar për të marrë hapin e madh. Ata kanë më shumë gjasa të martohen rreth moshës 35 vjeç.

Bricjapi

Ndryshe nga shumë shenja të tjera, Bricjapët janë të shkëlqyer kur bëhet fjalë për ushtrimin e durimit, moderimit dhe mirëkuptimit. Ata janë të orientuar nga qëllimi dhe janë të mirë në përcaktimin se sa mund të përballojnë: këto janë cilësitë që e bëjnë Bricjapin një shenjë suksesi. Për këtë, Bricjapi mund të martohet shumë vonë në jetë, ndoshta rreth të 40-ve, duke zgjedhur që më parë të fokusohet në karrierë, thotë Furiate.

Ujori

Ujori mund të mbetet i shkëputur derisa të gjejë një shok të shkëputur dhe aventuresk si ata, thotë Furiate. Ata janë vazhdimisht në lëvizje, të orientuar drejt së ardhmes, në vend që të përqendrohen në të tashmen. Kjo është një mënyrë jetese emocionuese, por nuk i lejon ata të lidhen, derisa të takojnë dikë me të cilin mund të vazhdojnë jetën, kjo ka të ngjarë të ndodh në të 30-at.

Peshqit

Peshqit janë tepër të mëshirshëm dhe të sigurt. Dëshira e tyre për t’i shpëtuar realitetit, edhe për vetëm pesë minuta, nganjëherë mund t’i çojë në qiell, por natyra e tyre intuitive i sjell ata përsëri në tokë. Peshqit kanë më shumë gjasa të bien në dashuri të rinj, por të martohen vetëm kur të ndihen më shumë se të sigurt për marrëdhënien, ndoshta deri në fund të të 20-ve.