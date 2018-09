“Mos u mërzit se nuk të eliminojnë”, ish-nënkomisari Nuhu: Balla mori 3 mln euro nga grupi

Emiljano Nuhu, ish-punonjës i policisë së Fushë-Krujës ka denoncuar zyrtarë të PS-së se, se janë futur të armatosur në komisariatin ku ai shërbente për të liruar djalin e një deputeti socialist, të ndaluar për përdhunimin ndaj shtetases Xh.M. nga Nikla.

Ai ka denoncuar sot me emra deputetin Taulan Balla, kryetarin e bashkisë Krujë Artur Bushi, deputetin tjetër të PS-së Rrahman Rraja, se e kanë kërcënuar me vrasje dhe Xhelal Rrahjën, vëllai i deputeti të PS-së, se i ka vendosur pistoletën në kokë në ambientet e Policisë së Fushë Krujës. Rrëfimi i Nuhut, me gradën nënkomisari, është bërë për një emision në televizionin lokal “Tv Shijak”. Ngjarja ka ndodhur më Ne 21 korrik, tregon ai, pasi kishte marrë në pyetje djalin e deputetit. Zyrarët ishin të shoqëruar nga 10 persona me precedentë kriminale, tregon Nuhu.

Ekeftivi tregon se deputeti socialist Rraja e ka kërcënuar: “Nuk ke shanse të arrestosh djalin tim, nuk del gjallë që ketu”.

Rrëfimi vijon më tej:“Xhelal Rrahja e ka marrë të nipin për ta nxjerrë jashtë, ka nxjerrë pistoletën dhe ia ka vënë në koke oificerit. Këta të tjerët thanë qe hiqja nga koka pistoletën se është djalë i mire ky. E morën djalin e deputetit dhe ikën nga zyra”.

Oficeri që ka hetuar këtë dosje, tregon se bëhet fjalë për rastin e denoncimin për përdhunimin nga shtetësja nga Nikla me iniciale Xh.M. ndaj djalit të deputetit të PS-së, denoncim i kryer në komisariat në dhjetor 2017. Ai shton se vajza ka tërhequr denoncimin pas kërcënimeve.

Në pjesën e dytë të intervistës për Shijak TV, oficeri Emiljano Nuhu rrëfen se grupet kriminale janë ato që vendosin për emërimet në policinë e shtetit ndërsa akuzon deputetin Taulant Balla si të lidhur drejtpërdrejt me një grup kriminal, ndërsa thotë se deputeti socialist mori 3 mln euro në fushatë elektorale nga një grup kriminal.