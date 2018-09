Momente romantike në plazh, Drini Zeqo kapet mat me një vajzë

Drini Zeqo është një prej moderatorëve më të njohur të ekranit shqiptar dhe ndër më të pëlqyerit nga femrat.

Jo rrallëherë ka ardhur në qendër të vëmendjes së mediave rozë për marrëdhëniet e tij me vajzat dhe së fundmi nuk i ka shpëtuar syrit të paparacit, i cili e ka filmuar në momente romantike në plazh.

Drini shfaqet në Dhërmi krah një vajze seksi me bikini ngjyrë blu, teksa ajo i lyen trupin me krem dhe marrin rreze dielli së bashku. Ende nuk dihet se cila është vajza në fjalë dhe në profilin e Drinit në Instagram nuk figuron asnjë foto me të.