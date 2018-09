Mësuesja- Ministres Lindita Nikolla: Po lekët e korrigjimeve?!

Ilirjana Stankaj, mesuese në qytetin e Shkodrës, përmes një postimi në facebook ka kërkuar nga ministrja e Arsimit, Lindita Nikolla t’i kalojë lekët e korigjimeve të provimit të maturës së Letersisë, asaj dhe gjithë kolegëve të saj. Stankaj shkruan se Nikolla i ka shkruar një e-mail urimi, ndaj edhe ajo kujton lekët, me shpresën që Nikolla të zgjidhë ‘ngërçin”.

“E n’fund, deshta me falenderu edhe publikisht ministren e arsimit, znj.Lindita Nikolla për urimin që edhe sivjet na paska nisë me e-mail(dhe asht gjest i bukur n’fakt), por me ia kujtu se lekët e korrigjimeve(që janë djersa jonë në plot kuptimin e fjalës në ato ditë tepër të nxehta vere), nuk na janë dhanë endè…

E nderuar znj.Ministre, meqë ju na siguroni që s’jena vetëm në rrugën e vështirë të përmirësimit t’arsimit, atëherë na e zgjidhni me influencën tuaj këtë “ngërç”, ju lutem n’emër t’gjithë kolegëve që s’kanë marrë akoma djersën e vet, duke ju siguru se kur xhepi i arsimtarit asht plot, ai ka me ju falenderu ma ndershmërisht e sinqerisht, sesa kur asht bosh n’këtë periudhë t’vështirë shpenzimesh për shkollat”, shkruan ajo.

Postimi i plotë

Ditë e bukur sot n’qytetin tim. Për hir të së vërtetës, m’kishte marrë malli me pâ kaq njerëz rrugëve me fëmijë për dore, sepse ka javë e muaj, që përveç rrefugjatëve, nuk m’ka kap syni jem mjaftueshëm qytetarë rrugëve t’qytetit, as paradrekeve e as pasdrekeve…a t’paktën, jo aq sa me e justifiku jetesën modeste n’Shkodër…

M’pëlqeu kjo “gumëzhimë” e kandshme që e shoqnoi sot paraditen e qytetit.

Diku n’Parrucë, para bankomatit ku marrim rrogën çdo muaj, takoj nji kolege me t’cilen kena korrigju sivjet provimet e letërsisë së maturave…

He moj Lirë!-m’thotë me nji pamje disi t’ngrysun,-kur po na dalin këto leket tona moj burrneshë? Këta a kanë lujt mendsh a? …dhe vazhdon me shfry me nji duf, t’cilin nuk ia kisha ndigju ndonjiherë(dhe kishte të drejtë në çdo mallkim që shfrynte, për hir të së vërtetës), ndaj u mundova me e qetësu sadopak…

Kanë kalu rreth 4 orë qëkur e takova, por diku mbi stomakun tem m’asht mbledh njilloj helmit që s’di me e shpjegu se ç’efekt m’krijon, ama asht i randë, tmerrsisht…

Nuk e di sesi mundet energjia negative e dikujt me t’infektu, por mundet, e ka provu shkenca.

Ndërsa po shkruaj këtë reflektim, me shpresën që ta lexojë dikush nga Ministria e Arsimit, m’vjen n’mend shqetësimi i koleges sime nga nji gjimnaz X, që ka sivjet tre fëmijë n’shkollë, prej t’cilëve dy n’gjimnaz e nji në 9-vjeçare…

Teksa m’tregoi se çdo vit, lekët e korrigjimeve, i ka ruejt m’njen anë, për me sistemu tre fëmijët ndër shkolla, kurse sivjet…disi do ia dalë, ndonëse kjo nënkupton se njeriu i ndershëm, që gjithçka e arrin vetëm me djersën e ballit, ndoshta han edhe dhè, por fëmijës nuk ia ka sesi me ia mohu kërkesat(ma t’domosdoshmet) e shkollës…

Asht me qesh e me qâ fakti që nuk e di se kush atje nalt(n’Tiranë), na kujton a t’paktën na trajton si budallenj, se s’ka shpjegim tjetër fakti që kur filluam korrigjimet këtë verë, firmosëm nji kontratë, sipas së cilës do paguheshim mbi punën tonë “voluminoze”!!

Shtoji këtij fakti edhe faktin tjetër, ditët e Festës së Bajramit, për të cilat nuk na u leju me bâ as edhe nji ditë pushim(Turp-Turp-Turp), ndonëse ia kërkuam me shumë qytetari inspektores së Dar Shkoder(madje unë të paktën insistova me argumente, që t’pakten nji ditë t’kise “gabimet” që harrohen, përsëriten…☺

Me sinqeritet,

Ilirjana Stankaj, Shkodër.shim pushim, kurse ditët e tjera le t’punonim mbi normën…por s’kishte burrë nanet, as bijë Zotit me e bind!!) ☺

Tesh, pak pse u “infektova” me dhimbjen e koleges që ka tre fëmijë që dojnë me shku nesër n’shkollë me veshje ndoshta jo t’reja, siç vitet e tjera, me libra ndoshta jo t’plotë(nji pjesë t’vjetër e nji pjese do i blejnë se janë botime t’reja), pak pse m’u kujtu buzqeshja e përfaqësueses së ministrisë që na e hodhi me sugjerimin për me i korrigju me “dashamirësi” provimet, ndërkohë që rrethet tjera nuk kanë vepru njilloj me fëmijët tanë…e pak pse ma hodhi poshtë argumentin për ditën e Bajramit, që e kisha llogaritë me shku për vizitë ndër miq…vendosa me i shkru me t’zezë mbi t’bardhë që t’ia kujtoj vedit ma shumë se kujtdo nji ditë…

