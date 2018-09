Mësoni cila është mënyra natyrale për të qetësuar dhimbjen e kokës

Një dhimbje koke nuk është aspak e këndshme, sidomos kur ajo ju godet në punë apo në rrugë. Menjëherë pas shenjave të para të dhimbjes njerëzit janë të prirur që t’i drejtohen konsumimit të pilulave të ndryshme për ta qetësuar.

Por kjo nuk është aspak një mënyrë e mirë. Doktorët thonë se trajtimi i saj me mënyra natyrale do ju bëjë të ndiheni më mirë dhe më të shëndetshëm. Në po ju listojmë disa metoda të thjeshta për largimin e dhimbjes me mënyra natyrale.

Konsumoni ujë

Studimet kanë treguar se kur trupi ka sasi të pakta uji është më i prirur që të preket nga sëmundjet e zakonshme.

Ndaloni alkoolin

1/3 e njerëzve që konsumojnë alkool vuajnë nga dhimbjet e shpeshta të kokës dhe migrena.

Flini gjumë në orare të përcaktuara

Pagjumësia dhe çrregullimi i orareve janë një arsye shumë e fortë për fillimin e dhimbjes së kokës.

Rregulloni dietën ushqimore

Dieta ushqimore është mjaft e rëndësishme për çdo sëmundje. Konsumimi i tepërt i bulmetrave dhe yndyrave shkakton dhimbje të forta koke.

Qetësohuni duke bërë fiskulturë

Menjëherë sapo dhimbja e kokës të nisë është shumë e këshillueshme që të bëni ushtrime fizike. Nëse shikoni televizor, lexoni libra ose rrini me telefon dhimbja nuk do të qetësohet asnjëherë, prandaj disa ushtrime të lehta do ju bënin të ndiheshit më mirë.