Meri paralajmëron këtë shenjë horoskopi për më të keqen

“Tronditje. Afërdita është në lidhje të vështirë me Uranin, frika e humbjes edhe një herë do na e trondisi qetësinë sentimentale. Nevojitet të marrin vendime të prera. Megjithëse lidhja e planeteve është e vështirë në disa raste na sjell optimizëm dhe në disa raste të papritura surpriza jo të këndshme që na bëjnë hiperbolik dhe të shpenzojmë shumë energji. Si një shok kardiak prekemi sot në çështje të sigurisë materiale dhe sentimentale”, njofton Meri.

Dashi

Çeshtjet ekonomike do jene ne prag te nje gremine prandaj duhet shume kujdes Po keshtu edhe ne ceshtje personale.

Demi

Do patur shume kujdes dhe dipllomaci ne çift apo ne nje bashkepunim i cili mund te mos funksionoj sic duhet dhe t’i vij fundi.

Binjaket

Do kene nje prapaskene serioze apo nje dhimbje shpirterore ne nje ceshtje personale dhe ne disa raste edhe ne pune.

Gaforrja

do arrij te kuptoj se sa e rendesishme mund te jete lidhja ne jeten errotike si edhe pengesat qe i vijne nga shoqeria apo mosvemendja.

Luani

Do kete nje pasiguri ne ceshtjet e pronesise apo te ambjentit te vet ku jeton dhe kjo i heq shume pike ne lidhje me te ardhmen.

Virgjeresha

Do bej mire te jete e qete dhe e qarte perball nje problemi ligjor apo nje kontrate e cila e ekspozon me shume se duhet.

Peshorja

Nje ceshtje ekonomike rrezikon te behet bumerang dhe ti shpenzoj shume kohe derisa te sqarohet dhe te dali pa humbje.

Akrepi

Ne jeten personale po ndeshkohet me zhvillime te papritura ndarje te papritura por edhe joshje te papritura qe mund te ndodhin.

Shigjetari

Do kete me shume se duhet fobi, xhelozi dhe deshire per zoterim dhe kjo e nxjerr nga natyra e vet duke e tjetersuar dhe humbur.

Bircjapi

Kujdes nga premtimet dhe miqte te cilet ne diten e sotme do jene shume kundra jush megjithese nuk do ta kuptoni fillimisht.

Ujori

do arrij me cdo cmim ne qellimin e vet dhe kjo ndoshta do kete faturen e saj shpirterore sidomos me persona te dashur.

Peshqit

do arrijne te humbin ate qe kishin fituar dhe ja kishte sjelle fati Tashme do tu duhet shume pune per ta rifituar nese do ja arrijne.