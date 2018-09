“ME HOQEN FEMIJEN NGA BARKU”/ Gruaja mjeshtre alarmon familjen për një arsye idiote(VIDEO)

Një grua pretendonte se ajo ishte shtatzënë për nëntë muaj – më pas sajoi rrëmbimin e saj në ditën kur ajo duhej të lindte para se të pretendonte se një bandë i kishte nxjerrë fëmijën nga barku i saj.

Kolumbianja, Antonela Milena Padilla, 37 vjeç, thuhet se përdori një jastëk për të mashtruar burrin e saj duke besuar se ajo ishte shtatzënë në një përpjekje për ta bindur që të mos e linte atë, shkruan DailyMAil.

Me kalimin e muajve ajo rriti madhësinë e barkut të saj duke mbushur jastëkun me lecka dhe printuar një eko me ultratinguj nga interneti për t’ia treguar familjes dhe miqve, sipas raporteve./lajmifundit.al