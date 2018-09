Maskë me domate për pastrimin e fytyrës

Acidet natyrale, antioksiduesit, vitaminat dhe mineralet e gjendura tek domatet përmbajnë veti të mira pastruese që ndihmojnë në heqjen e grimit, papastërtive, qelizave të vdekura të lëkurës dhe neutralizimin e pjesëve të yndyrshme të fytyrës.

Po ju prezantojmë një maskë efektive për rrudhat , me produkte qe gjenden në kuzhinën tuaj. Këtë herë maskën mund ta përgatisni me domate.

Ju duhet një domate mesatare, të cilën duhet ta vendosni të ziejë për maksimumi 5 minuta. Më pas hiqni lëkurë dhe tulin bëjeni pure duke i shtuar edhe 2 lugë çaji me mjaltë dhe 1 lugë çaji me lëng limoni. Gjithë masën përhapeni në lëkurë dhe mbajeni për 15 minuta. Domatet janë të pasura me vitamina dhe lëndë si hekur, zink dhe antioksidues. Ato mund të përdoren edhe për trajtimin e problemeve me aknet, poret e zmadhuara dhe yndyrën e tepërt.

Ç’prisni për ta provuar?