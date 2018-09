Lamtumirë verë, nga nesër temperaturat zbresin me 10 gradë

Moti – E hënë, 24 shtator 2018

Sipas MeteoAlb: Nga mëngjesi deri pasdite moti karakterizohet nga kthjellime dhe vranësira kalimtare në gjithë territorin; përjashtuar vranësira të shpeshta gjatë pjesës së dytë të ditës në ekstremin Verior dhe brigjet Perëndimore të cilat rrezikohen nga shira afatshkurtër.

Temperaturat e ajrit rriten lehtë gjatë mëngjesit por rënie me 1 – 2°C sjell mesdita duke luhatur ekstremumet termike nga 11 në 32°C.

Era do fryjë e lehtë dhe mesatare deri pasdite kur pritet forcim i saj fillimisht në Veri dhe gradualisht gjatë natës era forcohet në të gjithë vendin duke arritur shpejtësi mbi 70 km/h. Drejtimi i erës do jetë Verilindor dhe për pasojë në det gjenerohet dallgëzim 5 – 6 ballë.

***

Moti për ditën e martë, 25 Shtator

Sipas MeteoAlb: Orët e para të ditës mbeten me kthjellime e vranësira kalimtare; më të shpeshta vranësirat paraqiten gjatë mesditës në Veri dhe Verilindje duke krijuar mundësi për shira të izoluar ndërsa shfaqet mundësia për flokë dëbore në majat e maleve. Pasditja largon vranësirat gradualisht drejt ekstremit Jugor të territorit shqiptar.

Temperaturat e ajrit ulen ndjeshëm; me 5 – 6°C në zonat e ulëta dhe bregdet por rënie me 8 – 10°C pritet në zonat malore. Rrjedhimisht pritet që në rang territori, vlerat ekstremale të ulën në 4 dhe 27°C.

Era do fryjë mesatare dhe e fortë, me shpejtësi maksimale mbi 70 km/h nga drejtimi Verilindor ndërsa në det do të vijojë dallgëzimi 5 – 6 ballë.