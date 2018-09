Lajme të këqija, ja si ndërron moti javën tjetër

Edhe tre ditë moti do të jetë i njëjtë, me temperatura të larta dhe me diell. Kështu bën të ditur Meteoalb.

Ja parashikimi i motit:

MOTI NDRYSHON JAVEN TJETER:

Nesër dhe gjatë fundjavës, moti mbetet me kthjellime dhe vranësira kalimtare në pjesën më të madhe të vendit; më të dukshme vranësirat gjatë orëve të pasdites dhe kryesisht në zonat malore.

Ndërsa mundësia për shira, shfaqet të hënën në zona të izoluara në Veri – Verilindje.

TEMPERATURAT do të vijojnë me vlera lehtësisht mbi normalet gjatë orëve të natës dhe mëngjesve (përfshirë edhe fundjavën) ndërsa temperaturat e mesditës kanë shënuar mesatarisht 6°C, mbi maksimumet tipike të muajit shtator. Konkretisht, deri të dielën, temperaturat sipas zonave do të luhaten: 12 – 30°C në zonat malore; 18 – 34°C në zonat e ulëta dhe bregdetare.

Java QE VJEN SJELL rënie të theksuara të temperaturave në të dy ekstremumet termike të ditës; ku vlerat minimale në rang territori ulen deri në 6°C ndërsa maksimumet nga 34°C gjatë këtyre ditëve, do ulen në 25 – 26°C.