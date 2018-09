Kuvendi i Kosovës mban nesër seancë të jashtëzakonshme

Kryesia e Kuvendit të Kosovës ka vendosur që nesër në ora 09:00 të mbahet seancë e jashtëzakonshme e Kuvendit të Kosovës, me një pikë të vetme të rendit të ditës “Krijimi i ekipit negociator në dialogun Kosovë – Serbi nga qeveria e Republikë së Kosovës”.

Këtë e bëri të ditur Kryetari i Kuvendit, Kadri Veseli pas mbajtjes së mbledhjes së kryesisë së Kuvendit, e cila u mbajt me kërkesë të kryeministrit, Ramush Haradinaj, e ku pikë e rendit të ishte: Shqyrtimi i propozim-vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës për emërimin e Ekipit Negociator për Normalizimin e Marrëdhënieve në mes të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë.

Veseli tha se në bazë të kërkesës së kryeministrit të Republikës së Kosovës, nesër mbahet seancë e jashtëzakonshme nga ora 09:00, me një pikë të vetme të rendit të ditës, “Krijimi i ekipit negociator në dialogun Kosovë – Serbi nga qeveria e Republikë së Kosovës’.

Në lidhje me kundërshtimin e opozitës ndaj formimit të delegacionit për bisedime dhe mbajtje së seancës së jashtëzakonshme, Veseli kërkoi që të bashkohen bashkë pozitë e opozitë, në mënyrë që të ballafaqohen suksesshëm me Serbinë në bisedime.

“Shpresoj që opozita nga dita e nesërme do të reflektojë, është thirrja e jonë e zërit të arsyes që të kemi konsensus nacional. Ne të gjithë bashkërisht, pozitë e opozitë do të kemi ballafaqim me një shtet, i cili për një kohë të gjatë i ka shkaktuar dhimbje popullit të Kosovës, ka qenë agresor mbi territorin dhe qytetarët tanë. Ne duhet të jemi të bashkuar, në mënyrë që në ballafaqimin me Serbinë të sa më të suksesshëm”, perfundoi Veseli.