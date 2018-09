Kush je ti e kush jam une?/ “Xhisiela” fut në sherr dy gazetarët

Çështja e Xhisielës ka futur në sherr dhe dy gazetarët investigativ, Artan Hoxha dhe Basir Çollaku.

Dy gazetarët e njohur ndajnë qëndrime të kundërta në lidhje me ngjarjen ku Hoxha e quan një trillim, ndërsa Çollaku e quan të vërtetë.

Debati mes tyre është kryer online ndërsa biseda është bërë në rrjetet sociale.

Debati:

Çollaku: Ti po perdor vajzen per te sulmuar oficerin e policise…nuk ishte i vetmi polic ne ate komisariat. Gjithsecili te mbaje pergjegjesine e tij. Perse ende nuk i ofrojne mbrojtje?!?! Dhe perse nuk thua meqe ke folur se çfare i ka ndodhur para dy ditesh?!?! Pjesen e dyte te shkrimit e ke si te Rames. Ka qendrime te ndryshme por dosje te njejte mik..

Hoxha: Ende nuk ke asnje fakte te vetem qe ta kane kercenuar policin, te kam paraqitur me dhjetera fakte, procesverbale, foto, biseda telefonike, qe polici e ka trilluar historine e kercenimit te vet per te perfituar azil politik. I ke me prova te gjitha, ndersa ti je ende vetem me rrefimin e nje polici pa bere as perpjekjen me te vogel per ta provuar nese thote te verteten. Nuk ke te pakten as edhe nje prove audio, sido qofte ajo edhe e ngjashme me Babalen……

Çollaku: Po te te kishe interesuar Artan nuk beje komedi ne televizione duke perfshire ate turpin e intervistes se saj. Kto provat e tua jane aq transparente sa nuk duken. Hallin qe ke ti me policin e di vete, por ky eshte problemi yt me te qe do ta zgjidhni ju te dy bashke. Une skam interes tjeter vetem ngjarjes. Pastaj mos ngutemi. Mos i kerko te gjitha ne nje dite. Ka kohe boll. /albeu