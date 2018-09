Korrupsion me kolaudimin, arrestohen dy persona në Tiranë

Dy persona jane arrestuar per korrupsion me kolaudimin e automjeteve.

Pas një hetimi disa mujor me metoda speciale të hetimit prokuroria e Tiranës ka arritur të finalizojë me sukses operacionin duke arrestuar dy persona për korrupsion, konkretisht A.T dhe A.H.

Në bashkëpunim me njëri tjetrin dhe persona të tjerë ata merrnin shpërblim për kalimin e mjeteve në kolaudim në kundërshtim me kushtet reale teknike si dhe kalimin e mjeteve jashtë radhe.

Po vijohet puna për individualizimin dhe gjetjen e provave për autore të tjerë.