Kiki i Drake është Kim Kardashian? Reagon bukuroshja

U përhap me shpejtësi ditën e djeshme në mediat botërore lajmi se kënga që ka çmendur të gjithë “In my feelings” e Drake, i dedikohet Kim Kardashian dhe është pikërisht seksbomba ajo të cilës reperi i këndon “Kiki do you love me”. Gjithçka nisi nga një status në Twitter ku shkruhej se Kim është Kiki pasi familja e thërret atë me këtë emër.

“Drake na ka treguar me muaj se ai ka fjetur me Kim K, por ne nuk e kemi dëgjuar”, thuhet në postimin në Twitter. Gjithashtu thuhej se në albumin e tij “Scorpion”, Drake flet për afërsinë e shtëpisë së tij me atë të familjes Kardashian dhe se ka shkuar në shtrat me gruan e Kanye West, pra Kimin.

Pasi kjo teori u përhap me shpejtësi, Kim Kardashian ka vendosur të flasë. Në një postim në Instagram ajo ka komentuar: “Nuk ka ndodhur kurrë. Fund”.