Këngëtarja shqiptare rrëfen e tmerruar aksidentin

Flaka Krelani ka treguar incidentin në det, që për pak sa nuk e la të vdekur, në një intervistë për “Prive”. Këngëtarja shqiptare rrëfen se gjithmonë kishte pasur dëshirë të zhytej në stil dallëndyshe, por nuk ia kishte arritur dot.

Dhe gjatë atyre pushimeve, kishte menduar se më në fund do t’ia dilte duke qënë se deti ishte i pastër dhe pa shkëmbinj. Flaka kishte marrë shumë vrull, pa ditur se në det ishte një gur shumë i madh. Këngëtarja përplasi ballin, hundën dhe gjoksin me gurin dhe mendoi se do humbte jetën.

“Mendova se aq ishte, vdiqa! Por kur u guri preku pjesën e gjoksit, thash me vete prit se qenkam gjallë. Është një incident që prekem shumë kur e kujtoj sepse nuk e di si kam mundur të shpëtoj.”- tha këngëtarja Flaka Krelani.

Gjithashtu, Flaka Krelani falendron Zotin që e shpëtoi, por ky aksident e bëri të shohë vdekjen me sy.