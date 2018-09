Janë të rrezikshme, ja për cilat shenja horoskopi bëhet fjalë

Ndër karakteristikat e shumta, zodiaku gjithashtu na tregon cilat janë shenjat më të këqija dhe më të rrezikshme.

Prandaj, është e rëndësishme të kuptojmë se çfarë të presim prej tyre në këtë apo atë situatë.

Ka njerëz të sjellshëm dhe të butë, por dhe të tjerë mizorë dhe të këqinj. Sot do të flasim për shenjat më të këqija dhe të rrezikshme të zodiakut.

Para së gjithash, duhet të theksohet se shenja e zodiakut nuk na lejon të zbulojmë se sa i mirë apo i keq do të jetë njeriu.

Megjithatë, horoskopi na ndihmon të dini se kush është më i prirur në zemërim dhe agresion, e cila mund të jetë e rrezikshme në një humor të keq.

Këtu janë dy shenjat më të këqija dhe të rrezikshme të zodiakut:

Dashi

Dashi është energjik dhe impulsiv. Kur ai është në një gjendje të mirë, është një mik dhe shok i mrekullueshëm. Me të nuk mërzitesh, ai nuk është dembel dhe është gati të të ndihmojë. Megjithatë, në qoftë se ju ndodh që ta gjeni në humor të keq, ose në se e zemëron për diçka, atëherë do të goditeni nga një stuhi të vërtetë, pjesërisht për shkak se zjarri është elementi I tyre dominues. Dashi është gjaknxehtë dhe kokëfortë, është e vështirë të bini dakord me ta, sepse nuk dëgjojnë ato që thonë.

Akrepi

Kjo shenjë e zodiakut është nën kujdesin e planetit Mars. Në gjendjen e zakonshme, akrepat janë të qetë dhe mikpritës. Dikush mund t’i gjejë ato naive. Por jo të gjithë e dinë se, nën maskën e qetësisë, akrepat manifestojnë si stuhi të vërteta emocionesh. Anëtarësia në elementin e ujit tregon ndjeshmërinë e kësaj shenje.

Megjithatë, akrepi rrallë tregon ndjenjat e tij, duke preferuar t’i mbajë ato për vete. Por në qoftë se ju mbaron durimi, atëherë zemërimi i tyre do të bjerë mbi ju. Në këto momente, akrepi është vërtet i keq dhe madje edhe mizor.