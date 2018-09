Ja sa vite burg rrezikon djali i deputetit të PS-së

Rexhep Rraja, djali i deputetit të PS, Rrahman Rraja ka përfunduar pas hekurave, ndërsa Gjykata e Krujës ka dhënë masën e sigurisë ndaj tij “arrest me burg”.

Ekspertiza mjeko-ligjore

Kanë dalë zyrtarisht ekspertiza mjeko-ligjore për rastin e vajzës Xhisiela Maloku e cila denoncoi djalin e deputetit të PS për dhunë fizike dhe kërcënime me jetë.

Sipas ekspertizës, Xhisiela Maloku rezulton të jetë dhunuar me mjete të forta dhe ka shenja të djegies me cigare.

Raporti i ekspertëve të Mjekësisë ligjore, mbështet pretendimet e 25-vjecares, e cila me 21 korrik të këtij viti denoncoi për dhunë ish të dashurin e saj Rexhep Rraja, djalin e deputetit të Partisë Socialiste Rrahman Rraja.

“Dërrmishtja në shpatullën e djathtë dhe ekimozat në pulpën dhe kërcirin e majtë, janë shkaktuar me mjet mbretës. Dërrmishjet e vërejtura në kofshën e djathtë, janë shkaktuar nga veprimi i faktorëve termikë, sic mund të jetë edhe cigarja.

Dëmtimet e konstatuara në trupin e 25-vjecares, sipas ekspertëve të mjekësisë ligjore, hyjnë në kategorinë e dëmtimeve të cilat sjellin si pasojë humbjen e aftësisë së përkohshme për punën në masën prej 9 ditësh.”

Por sa vite burg rrezikon djali i deputetit?

Duke u bazuar në nenin 90 “Dëmtime të tjera me dashje” të Kodit penal parashikon një dënim me gjobë ose burg deri në 6 muaj.

Rrahja, si dhe çdo vepër tjetër dhune, përbën kundërvajtje penale dhe dënohen me gjobë.

Po kjo vepër, kur ka shkaktuar paaftësi të përkohshme në punë deri në 9 ditë, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim gjer në gjashtë muaj

Kjo akuzë është vërtetuar nga ekspertiza mjeko ligjore e cila ka zbuluar shenja në trup dhe djegie me cigare ashtu sic e reja ka deklaruar në padi, raporton albeu.com.

Akuza e abuzimit seksual/ përdhunim

Akuza e përdhunimit është e paprovuar ende pasi dhe vetë vajza ka deklaruar se ka humbur ndjenjat nga dhuna fizike dhe nuk mban mend çfarë ka ndodhur në hotel. Por nëse akuza vërtetohet, i riu rrezikon deri në 10 vite burg.

Kryerja e marrëdhënieve seksuale me dhunë, me të rritura ose midis bashkëshortëve apo bashkëjetuesve, pa pëlqimin e njërit prej tyre, dënohet me burgim nga tre gjer në dhjetë vjet.