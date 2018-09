Ja pse nuk duhet të pini qumësht soje

Shumë njerëz preferojnë qumështin e sojës sepse mendojnë se është shumë i shëndetshëm. Atë e e zgjedhin kryesisht njerëzit të cilët duan të shmangin laktozën, duke menduar qumështin e sojes si zgjidhjen më të mirë.

Ai konsiderohet si një produkt lehtësisht i tretshëm dhe rekomandohet për njerëzit të cilët ndjekin një dietë dhe duan të humbin peshë në një kohë të shkurtër. Por, ai përmban një komponent të quajtur carragenans, që bën pjesë në familjen e polisaharideve. Trupi juaj nuk është në gjendje të tresë këtë komponent dhe kjo është shkatërruese për sistemin imunitar. Ajo mund të shkaktojë inflamacion dhe diarre kronike.

Qumështi i sojës përgatitet me disa kokrra të lira zbardhuese që tretet me shpejtësi, me aditivë artificialë dhe të përzier me ujë. Kështu, në fund ju merrni si rezultat një produkt me një përqindje të vogël të kësaj barishteje natyrale. Qumështi i sojës sjell shumë efekte negative në shëndet, ku ndër to mund të përmendim:

Ndikon në nivelet e estrogjenit – ai përmban sasi të mëdha të toksinave natyrore dhe kjo mund të ndryshojë hormonet në trupin e grave.

Përmban hemaglutininë – një komponent i cili ka aftësinë të shkatërrojë qelizat e kuqe të gjakut.

Rreth 99 për qind e qumështit të sojës është e modifikuar gjenetikisht.

Përmban nivele të larta të aluminit – kjo mund të ndikojë në sistemin nervor.

Përmban isoflavone toksike. Mund të stimulojë rritjen e kancerit të gjirit.

Përmbajnë fitoestrogjene- ata nxisin dhe përshpejtojnë kancerin e gjirit.

Në qoftë se ju përdorni qumësht soje mund të jetë koha për ta zëvendësuar atë me një alternativë tjetër.

Nëse nuk mund të përdorni produktet e qumështit, përpiquni t’i zëvendësoni ato me produkte të tjera të shëndetshme. Mund të përdorni qumështin e bajames si një zgjidhje alternative