Ja 8 hilet që duhet të dini për një super pastrim të makinës tuaj

Truqet për pastrimin e makinës

1. Pastrues natyror për tapicerinë

Përzieni uthull dhe sodë buke për të krijuar një pastë, pastaj aplikoni direkt në zonën problematike me një furçë dhëmbësh.

Lëre të thahet plotësisht, pastaj fshijeni. Makina juaj do të duket si e re!

2. Vaj ulliri lustroar lëkurën

Mos përdorni ato sprajt toksik, ju duhet vetëm një leckë dhe disa pika vaj ulliri.

3. Shishe spray me ujë dhe fshirëse uji prej gome për të hequr flokët e kafshëve

Mbushni shishen me spruco me ujë dhe spruconi vendet e duhura. Pastaj përdorni mbledhësen prej gome për të tërhequr ato.

Menjëherë do të shihni sesi të gjitha qimet e kafshëve do të vijnë në sipërfaqe.

4. Freskues natyror për makinën

Ju sugjerojnë përzierjen e sodës bukës dhe vajra esenciale brenda një kavanoz me vrima tek kapaku për të eliminuar aromat e makinës suaj dhe ta lini atë të freskët.

5. Pastruesit e fshirësit të xhamit

Fshijini fshirësit e xhamit tuaj me alkool normal dhe do të parandaloni njollat në xham.

6. Uthull dhe gazeta për dritare pa vija

Mbushni një shishe me spruco me uthull, dhe lani dritaret, lëreni të veprojë për disa minuta dhe pastaj fshijini me gazeta.

7. Disqet metalikë të gomave me shkëlqim

Përzieni ujë dhe uthull dhe vendoseni në një shishe me spruco.

Spërkatni të gjithë pjesën metalike, pastaj fshijini me një leckë, për super-shkëlqim.

8. Lavazh organik

Përdorni sapun lëngshëm Castile – i cili është bërë nga vajrat bimore – dhe përziejeni atë me ujë.

Lani dhe thajeni makinën tuaj, dhe ju jeni gati për rrugë me makinën tuaj plotësisht të pastër.