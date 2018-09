Izet Haxhia rrezikon edhe 6 muaj burg po përdori telefonin, reagon e dashura

E dashura e Izet Haxhisë ka reaguar sërish në lidhje me ngërçin që është krijuar ish-truprojës së Sali Berishës në rigjykimin e dosjes “Hajdari”.

Në një postim në Facebook, ajo shkruan se Izetit në burg po i ndalojnë dhe telefonin e institucionit dhe i kanë thënë se do ta dënojnë me 6 muaj.

“Dilni ne rruge, ulerini, bertisni, mos u tundni sa t ju tunden dhembe e dhemballe ketyre te pabeseve! Une , personalisht, sapo te mbaroj operacionin( e nese dale e gjalle) do te jem e para..! Mjaft eshte mjaft!”, shkruan më tej e dashura e Haxhisë.

Postimi i plotë

Lajmi me i fundit e me skandalozi:Avokati i Izet Haxhia paraqitet ne burg me urgjence, nuk takon klientin e tij, por shefat e burgut dhe Izetit i behet me dije ky urdher:

Ndalim TOTAL i bisedave telefonike apo takimeve me cdo media apo gazetar! Nese ky urdher thyhet nga Haxhia, do denohet me 3-6 muaj mos pasje te drejte komunikimi telefonik me asnje( duke ditur qe une operohem ne dt 11 dhe Izeti do jete i shqetesuar sa te marre ne tel mbas operacionit)

Ketu kane arritur..!

“Kur triumfon e keqja, te jesh i mundur eshte nje nder!”

~ Mino Maccari

Por a do pranojme ne si popull, si nje shumice e heshtur deri tani, te jemi te nderuar nga humbja, meqe e keqja ka triunfuar prej vitesh ,ne kete vendin tone te vogel? Shumica qe hesht, me ju e kam! Me veten time e kam! Me shoket e mi artiste e gazetare e intelektuale e kam! Me ne qe heshtim e bejme ndonje ciu-ciu, kur na vjen ne maje te hundes..

A ju kujtohet se cfare force patem kur shembem diktaturen, kur ishim lidhur te gjithe si nje zinxhir i pashkepuetshem nga asgje? U perdorem keq, u tradhetuam, u

shkelem me kembe, u vrame mbrapa kraheve,por forcen tone e treguam, ama! Se cfare mund te beje nje popull kur bashkohet! Kunder padrejtesise, kunder korrupsionit, kunder ketyre barkdhjamurve me buken e femijeve tane!

Dilni ne rruge, ulerini, bertisni, mos u tundni sa t ju tunden dhembe e dhemballe ketyre te pabeseve!

Une , personalisht, sapo te mbaroj operacionin( e nese dale e gjalle) do te jem e para..! Mjaft eshte mjaft!

Asnje parti , asnje force politike, nuk do te na bashkohet e s do na mbeshtese…. sepse ata jane bashke!Bashke jane edhe me “miq “te shitur”, edhe me pseudo- te aferm..!

Le te behemi edhe ne BASHKE!!!

E le te perdorim forcen tone te shpirtit, duke menduar per jetet tona, te prinderve tane te lene ne harresen e mykyr te nje jete qe j u shkoi kot,

te femijeve tane, qe s do te na e falin kete indiference fatale! Stop!!

Çohu! Ti! Edhe ti! Edhe ju atje..!

Edhe une! Jo per Izetin…!

Per Shqiperine!