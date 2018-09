‘Iu çove lajm kriminelëve duke i publikuar foton’, Zagani akuza të forta Artan Hoxhës

Pak pas mesnatës së djeshme, Artan Hoxha publikoi një foto të ish oficerit të policisë gjyqësore Emiljano Nuhu dhe të ish shefit të antidrogës, Dritan Zagani, së bashku në Gjenevë.

Nga rezolucioni i fotos, duket se ajo është shkëputur nga filmime që iu janë bërë dy ish policëve shqiptarë në arrati, ç’ka nxit dyshimet se ata mbahen nën survejim.

Bashkë me foton, Artan Hoxha publikoi edhe dokumentat e reja të Emiljano Nuhut dhe familjes së tij, që tashmë kanë fituar azil në Zvicër.

Sipas Artan Hoxhës, historia e mosarrestimit dhe mosveprimit ndaj djalit të deputetit Rrahman Raja nga oficeri i policisë gjyqësore Emiljano Nuhu, është një inskenim dhe ka pasur për qëllim pikërisht përfitimin e azilit nga polici.

Duke iu drejtuar Dritan Zaganit në një status në Facebook, Hoxha thotë se ishte ai që ndihmoi Nuhun për të marrë azilin politik në Zvicër:

‘Si ka mundesi qe polici i larguar ilegalisht nga Shqiperia ndodhet kaq shpejt ne shoqerine tende ne Zvicer? Cfare ju lidhi bashke? A E KE NDIHMUAR TI NENKOMISARIN TE PAJISET ME DOKUMENTA QENDRIMI TE AZILANTIT NE ZVICER?

Dritan Zagani te kam mbeshtetur ne denoncimin kunder narkotrafikut por ne sajesat dhe mashtrimet alla Babale, nuk te ndihmoj dot. Shijoeni azilin dhe lereni militantizmin politik se sajesat dhe mashtrimet dalin shume shpejt….’

Por sipas Zaganit, fotoja është shkëputur nga takimi i tij në Gjenevë me Emiljano Nuhun, të cilin e ndihmoi njësoj siç do të kishte bërë me çdo shqiptar.

Madje publikimi i këtyre fotove ishte pikërisht ajo që prisnin njerëzit që kërcënuan Emiljano Nuhun dhe që sipas tij, janë të njëjtët që zhdukën Stafukën para 3 vitesh në Qafë-Kashar.

‘Mbase do i therrasesh koshiences e te kuptosh cfare ke bere me publikimin e asaj foto qe per ty ngjau si prove qe dhe une jam militant… me ate ti sbere asgje me shum se i cove lajm atyre ‘trimave’ qe u arrestuan si te perfshire ne atentatin e Qafe-Kasharit para tre vjetesh se ku eshte ai, (besoj e dini per cfar behet fjale ,kush u qellua dhe kush u arrestua me ate te zhdukurin Stafuka para 3 vjetesh ne qaf Kashar) ishin keta kercenuesit me jete te Emilianit qe tani iken me vajzen e vogel perdore nga syte kembet per te mbijetuar dhe qe se gezon dot shtepine e marre me kredi… se gezon dot as po e mori azilin qe ti e deklarove te marre me dy foto qe nuk provojne asgje me shum se lajmsin e atyre qe e kerkojn.

U akuzova se e kam ndihmuar une te fitoje azilin…sa qesharake …kush jam dhe cfar kam ne dore une…asgje…asgje se ketu nuk ka Saje minister qe ta kem mik dhe une, asgje se ketu funksionon vetem ligji dhe e drejta per kedo qenie njerzore, pa dallim rrace partie apo te forti… por po o njeri… e ndihmova Emilianin si shqiptar bashkevuajtes,,, si polic qe ishte tremb deri ne palc nga krimi me pushtet dhe ishte zhgenjyer fort shum nga shteti qe ai filloi shum i ri ti sherbente…

E ndihmova me aq sa kisha edhe pse kam vetem 10 dite qe e njof…e ndihmova me nje piate supe per femijen e drobitur nga udhetimi raskapites me autobus per gjith naten dhe i ndihmova te mbaja nje valixhe me rroba se ai kishte femijen ne krahe…e ndihmova ashtu si do ta beja e do ta bej sa te jem gjalle per kedo shqiptar…dhe me nje kenaqesi te vecante per nje polic hallexhi qe ia di dhe vleresoj dhimbjen ne luften per mbijetese…e ndihmova edhe per ta qetesuar pak familjen qe sdinin nga te iknin e cfare te benin…

Pra po e ndihmova ashtu si do ta kisha bere dhe per ty…

Per ate dhe ata qe kane nevoje ne nje hall qe une e di me mire se askush cfare eshte ai hall kur te ze…Pra Artan po qe se me pyete per kete ndihme…po e ndihmova dhe jam i lumtur qe e bera… dhe nese ti kaq e quan militantizem atehere po…jam militant qe u zhgenjeva nga ti me ate qe bere publikisht me shume se nje here per ta denigruar ate polic dhe per te luajt me dy porta me pushtetin i nderuar dhe po luan me dy porta ben autogol o njeri… dhe harroje jo ti..por kushdo te me lidhe mua dhe ate cfare une bej me politiken…un jam do jem dhe do vdes polic…!’ shkruan Zagani.