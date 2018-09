Ish-lojtari i Barcelonës bën statusin e çuditshëm në rrjetet sociale

Ditën e djeshme, u luajt në kuadër të La Ligës, sfida e vlefshme për javën e pestë mes Real Betisit dhe Atletiko Bilbaos.

Takimi u mbyll në shifrat 2-2, me skuadrat që ndanë nga një pikë secila.

Pas ndeshjes, mbrojtësi i Real Betis, Mark Bartra që në të kaluarën ka mbajtur veshur fanellën e Barcelonës, ka bërë një status të çuditshëm.

Në foto shihet një dyluftim i tij me një kundërshtar që mund të kishte përfunduar edhe me pasoja. Gjithsesi, Bartra me doza humori e ka shoqëruar me përshkrimin:

Dhamë gjithçka në fushë…”