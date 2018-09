Ironia e ish-deputetit të PS-së me Ramën: Ndërto një nëndetëse dhe zhduk ata që të kanë mërzitur

Ish-deputeti i PS-së Andis Harasani përmes një postimi në rrjetin social ‘FacebooK’ ka ironizuar kryeministrin Edi Rama, lidhur me linjën ajrore ‘Air Albania’.

Harasani i ‘propozon’ Ramës që të ndërtojë një nëndetëse shqiptare dhe t’i vërë emrin e “udhëheqësve të lavdishëm”, duke shtuar që brenda nëndetëses të fusin të gjithë ata që e kanë mërzitur kryeministrin.

Postimi i Harasanit:

Daj – sna doli gjo daj ky muhabeti avioneve.

Kta mut sbesojn gjo.

Pse nuk bejme dicka qe nuk e kan bo perpara asnje udheheqes o daj. Se si tha Lali Dhjeri ti je KM me i papame! Bojm tankun e pare shqiptar dhe / ose nendetesen e pare shqiptare.

I vejme emrat e ish udheheqesve te lavdishem.

kjo ideja e nendetesve me pelqen me shume. psh ndertojme nje nendetese e lyjme me ngjyra tbukura si di vec ti, e quajme nendetesja Lenka Cuko dhe fusim brenda per nje udhetim falas tgjith kta qe tkan merzit? Fusim Bledian Koka, Lindita Çelan, Agim Xhafkan, Genc Sejkon, Neritan Liçajn, Neritan Sejaminin, Cim Pekan, Julian Dedan, Andi Bushatin, Dritan Kaban Dritan Hilan Dritan Zaganin, Rudi Erebaran.