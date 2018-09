“I dhash atij 6 vite të jetës sime”/ Gruaja kap mat burrin i cili e quajti “kushërirë”(VIDEO)

Një lojtar basketbolli i përgatitur kohët e fundit nga Los Angeles Lakers është kapur duke flirtuar me një grua në karrocë nga e dashura e tij prej më shumë se gjashtë vjetësh.

Filtrimi u kap në kamera dhe më pas u bë publik, dhe partnerja e zemëruar e lojtarit, në një episod të “To Catch A Cheater”, publikuar javën e kaluar, sheh që lojtarit iu afrua nga një grua ndërsa ishte ulur jashtë në atë që duket të ishte një kafe dyqan apo restorant, shkruan Daily Mail.

Gjatë video, e dashura e shikon të dashurin e saj – identiteti i të cilëve mbetet i paidentifikuar -i cili së pari duket ngurrues ndaj gruas para se ti kërkojë që të dalë në një takim dashuror me të. Gruaja e quan këtë më shumë se tradhëti, pasi ai bëri plane për tu takuar me të. Burri e gënjeu vajzën me të cilën po flirtonte duke i thënë se partnerja e tij, ishte kushërira. /lajmifundit.al