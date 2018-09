Humbi të vëllain, dy mbesat dhe nipin, rrënqeth Gonxhe Preka

7 muaj më parë, familja Preka u përfshi në një aksident të tmerrshëm rrugor, ku humbi jetën kryefamiljari Edmond Preka dhe tre fëmijët e tij të mitur. E motra e tij, Gonxhe Preka është ajo që e ka shfaqur më së shumti dhimbjen në rrjetet sociale, dhe sërish ka rrënqethur me një status të bërë së fundmi.

Statusi i plotë:

Kan kalu mbi 7 muaj qe ti i shtrejti jem vllai jem je larguar nga kjo jete . Dhe une ndjej nje boshllek te madh ne zemer e nje mall qe me Bren nga mbrenda dhe qe e di qe asnje her nuk do mbushet 💔

Print nuk i zgjellin femijet e tyre ato i percakton zoti dhe un i jam mirnjohese Zoti qe me dha nje vlla si ty . Dhe Sikur 1000 jete te te kisha prap ty do te zgjellja vllai jem ne te gjitha jetet qe do jetoja… Afer teje gjithmone isha e lumtur gjithmone sepse ti je ken njeriu ma perfect se zoti mund te kishte kriju shpirti jem . Por sot pa ty asigja nuk asht ma si me par madje per syte e mi as Dielli Nuk shkelqen si me par 💔

Me mungon shume pranija jote fizike ne cdo moment te jetes time por ngushellohem dhe e di se ti je diku ne anen tjeter , vetem se syte e mi Nuk te shikojne por Shpirti im e ndjen se je diku…

Shpirti im e ndjen qe je serisht me mua , por tashme ne nje menyre tjeter 💔 me te cilen duhet te mesohem sepse kjo eshte nje distanc kohore sepse ne nje dit do behemi bashke 💔💔

Je ne kujtimet e mia cdo sekond vllai jem dhe ato kujtime i ruj si gjerat me te shtrejta qe kam ne mendje e ne zemer

Je me mua e ndjej sepse gjerat me te bukura ndjehen me zemer e me Shpirt pamvarisht se Nuk I shohim por I ndjejme perjesisht

Cdo mbremje dal shikoj ne qiell dhe gjithmone nje yll shkelqen me shume se te tjeter . E di vlla je ti sepse ti je ylli me I bukur ne qiellin tim 💔💔💔💔 Me mungon shume Mond 💔💔💔💔/lajmifundit.