Horoskopi ditor: 14 shtator 2018

Dashi

Duhet të jeni të duruar me partnerin/en dhe t’i kushtoni më shumë rëndësi ëndrrave që keni bashkë. Këtë ditë do të keni keqkuptime me të tjerët. Lajme të mira për beqarët. Ata do jenë mjaft joshes dhe priten zhvillime të reja. Financat të kënaqshme.

Demi

Për të lindurit e kësaj shenje këshillohet të shohin gjithnjë përpara dhe mos të ndikohen nga ajo që ndodh me të tjerët. Duhet të keni ide të qarta lidhur me marrëdhënien tuaj në çift, sepse disa çështje do të komplikohen. Beqarët nuk do arrijnë dot qëllimin. Buxheti do jetë i mirë.

Binjakët

Një ditë jo e mirë. Një problem mund t’ju duket më i komplikuar nga se e kishit imagjinuar përsa i përket marrëdhënies suaj me partnerin/en. Do të kaloni një provë të vërtetë kuraje dhe iniciative. Beqarët do ndihen më të lirë të bëjnë atë që kanë dëshiruar dhe mund të ndryshojnë edhe statusin. Financat duken të mira.

Gaforrja

Do të ndjeni nevojën për të qëndruar në një ambient të bukur me njeriun tuaj të zemrës dhe kjo do të ndodhë pas një ftese interesante që do të merrni. Beqarët mund të kenë dashuri me shikim të parë dhe jeta mund të marrë një tjetër drejtim. Në planin financiar nuk do keni ide shumë të qarta për shpenzimet.

Luani

Bëni kujdes me impulsivitetin, sepse kjo mund të shkaktojë edhe probleme në marrëdhënien tuaj në çift. Beqarët do ndjehen më të lirshëm dhe do të bëjnë ato që mendojnë dhe askush nuk do i pengojë. Me financat duhet të tregoheni më të kujdesshëm.

Virgjëresha

Do të doni shumë që të jeni në qendër të vëmendjes përshi përket marrëdhënies suaj në çift. Bëjini gjërat më me qetësi. Mund të mblidhni “frytet” e një impenjimi të gjatë. Beqarët nuk do kenë aspak frikë të bëjnë gjërat që mendojnë dhe do joshin atë që pëlqejnë.

Peshorja

Një ditë e mirë me emocione të forta për të dashuruarit. Do të keni avantazhe nga gjithçka dhe marrëdhënia juaj do të ndryshojë për pozitivisht. Beqarët nuk do kenë aspak fat në dashuri,. Por ama miqtë do ju a bëjnë ditën fantastike. Buxheti nuk do jetë i keq, por kujdes me shpenzimet.

Akrepi

Sot mund të merrni vëmendjen e një personit tuaj të zemrës që do të tregohet i kujdesshëm dhe i kuptueshëm. Vetëm mos e ekzagjeroni duke përfituar. Beqarët do kenë një ditë të bukur dhe të mbushur me takime interesante. Në planin financiar do keni probleme.

Shigjetari

Këtë fazë do ta filloni me pak entuziazëm, por mundësia për të përmirësuar performancën tuaj në çift kërkon një dialog të mirë dhe të qetë. Beqarët do jenë mjaft joshës dhe do marrin propozime të njëpasnjëshme. Duhet t’i shfrytëzoni. Me financat tregohuni të kujdesshëm në shpenzime.

Bricjapi

Sot do të vini në siklet partnerin/en tuaj, duke i bërë pyetje shumë intime të cilat i përkasin një marrëdhënie të tij të shkuar. Beqarët do kenë një ditë ndryshe dhe të mbushur me njohje të reja. Në planin financiar i zgjidhni problemet.

Ujori

Nëse diçka nuk shkon ashtu siç ju dëshironi nuk duhet të kapeni apo fajësoni partnerin/en sepse në të vërtetë, situata mund t’ju dalë dhe jashtë kontrollit. Beqarët do realizojnë një takim interesant i cili do i bëjë t’i mendojnë gjërat ndryshe. Në planin financiar nuk duhen ndërmarrë rreziqe.

Peshqit

Një ditë me luhatje për të lindurit e kësaj shenje kjo e premte. Nëse jeni në një lidhje dashurie ju duhet të jeni më tolerantë me partnerin/en sepse përveç jush ai duhet t’i kushtojë kohë punës. Beqarët shans për lidhje që as e kanë ëndërruar kurrë më parë. Në planin financiar gjërat duken mirë.