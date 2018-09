Gomonja me 1700 kg lëndë narkotike në Itali, reagon policia e shtetit: Nuk u nis nga Shqipëria

Policia thote se gomonja e kapur ne Itali me lende narkotike nuk eshte nisur nga Shqiperia. Lidhur me lajmin e publikuar ne mediat italiane dhe me pas nga mediat shqiptare, Policia e Shtetit sqaron se:

Gomonia është sinjalizuar fillimisht nga Policia Kroate si e dyshuar në dalje nga ujërat e tyre territoriale. Qendra Kombetare e Koordinimit (NCC) kroate dje rreth orës 22:30 ka njoftuar NCC italiane për një mjet të dyshimtë në dalje nga ujërat kroate.

Gomonia është pikasur nga Guardia di Finanza në zonën e Viestes në të njejtin drejtim të ujrave kroate. Ne bordin e mjetit jane kapur 2 shtetas shqiptarë, A.L. 38 vjeç dhe A.A 36 vjeç, si dhe u sekuestrua rreth 1.700 kg kanabis.

Mjeti detar sipas hetimeve te deritanishme, nga policite e vendeve partnere, nuk eshte nisur nga brigjet shqiptare. Megjithate Policia e Shtetit po vijon shkembimin e informacionit me agjencite partnere per te hetuar mbi lidhjet e te ndaluarve si te perfshire ne kete veprimtari kriminale.

Policia e Shtetit, duke mbetur e hapur per çdo sqarim qe i sherben transparences ndaj publikut, fton mediat ta kontaktojne per konfirmim perpara se te publikojne lajmet qe lidhen me vendin tone dhe shtetasit shqiptar.