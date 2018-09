Shtyhet në Itali gjyqi ndaj Habilajve, avokatët mbrojtës paraqesin dokumente të tjera

Procesi gjyqësor ndaj të akuzuarve të dosjes Habilaj, që po zhvillohet në Itali është shtyrë dhe seanca e radhës do të zhvillohet në datën 16 nëntor.

Gazetari i MeridioNews, Dario De Luka, ka thënë për Vizion Plus se, gjatë seancës së kësaj të mërkure, ndryshe nga sa pritej nuk pati lexim të akuzave nga ana Prokurorisë, kjo do të ndodh gjatë seancës së ardhshme që është vendosur të mbahet me 16 nëntor në orën 09:30. Të gjithë të pandehurit kishin kërkuar gjykim të shkurutar, që siç dihet i jep atyre mundësinë që ti ulet 1/3 e dënimit.

Kërkesë kjo që është pranuar nga Gjykata. Në sallë ishin të gjithë të pandehurit shqiptare, Moisi Habilaj, Meridian Sulaj qe janë në arrest me burg, por edhe dy të pandehurit e tjerë shqiptar Fatmir Minaj dhe Nezar Seiti, i dyshuari si financieri i grupit. Për të cilin siç e dimë pas ekstradimitn nga Shqipëria është në arrest shtëpie. Edhe ai ka kërkuar gjykim të shkurtuar.

Gjatë seances, duhet të theksoj që avokatët e Moisi Habilajt kanë depozituar disa dokumenta. Nga ajo që dimë deri me tani behet fjale per fotokopjen e nje vendimi te nje gjykate shqiptare, por ende nuk dime asnje detaj per cilin dhe nje dokument tjeter qe eshte nje certifikate qe vjen nga autoritetet shqiptare.

Në dosje është gjithashtu dhe ballafaqimi i Moisi Habilajt me prokurorët shqiptare bërë pak muaj më parë. Seanca u mbyll kështu dhe tani pritet që në seancën e radhës të degjohet pretenca e prokurorisë./vizionplus