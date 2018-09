Gentian Mezani, trajneri i ri i Luftëtarit

Tekniku 38 vjeçar, Gentian Mezani, do të zëvendësojë në këtë detyrë Milos Kostiç që u largua nga skuadra gjirokastrite për shkak të rezultateve negative.

Luftëtari është skuadra e tretë që Gentian Mezani drejton në Kategorinë superiore. Më parë ai ka qenë trajner i Flamurtarit dhe Laçit.

Mezani do të nisë aventurën e tij në stolin e Luftëtarit me ndeshjen e së shtunës ndaj Teutës. Pas 4 javëve të para, Luftëtari gjendet në vendin e fundit në kampionat me 0 pikë me 4 humbje, në po kaq ndeshje të zhvilluara.