Gazetari lë nam në TV, video “thyen” rrjetin (VIDEO)

Një gazetar i Weather Channel duket të ketë luajtur dramën me ashpërsinë e Uraganit “Florence” në një video pë r të qeshur që ka qarkulluar në Twitter.

Gazetari i motit Mike Seidel po xhironte një segment të drejtpërdrejtë në ë ilmington, Karolinën e Veriut, të premten, ndërsa era dukej se shkonte rreth tij, shkruan DailyMail.

Në klip, Seidel duket se i shtyn këmbët më thellë në bar, që të mos e marrë era. Por ndë rsa ë shtë duke raportuar, pasi tij kalojnë qetë sisht dy djem, të cilë t pë r më teoë r ishin veshur me të shkurtra./lajmifundit.al

So dramatic! Dude from the weather channel bracing for his life, as 2 dudes just stroll past. #HurricaneFlorence pic.twitter.com/8FRyM4NLbL

— Tony scar. (@gourdnibler) September 14, 2018