Gazetari i njohur: Disa arsye pse nuk iki nga Shqipëria

Mentor Kikia

Kam lexuar këto ditë opinione të njerëzve të ndryshëm, lidhur me arsyet për të ikur, e për të mos ikur nga Shqipëria.

Unë nuk kam në plan të iki, për disa arsye:

E para, s’kam ku të shkoj dhe nuk ma mban t’ia nis nga larja e pjatave tani!

E dyta, po ku gjen vend tjetër si ky në Botë: Këtu, të gjithë jemi gazetarë. Të gjithë kemi nga një portal. Të gjithë jemi analistë. Të gjithë jemi specialistë ndërtimi. Të gjithë jemi historianë. Të gjithë politikanë. Të gjithë merremi me llafe. Të gjithë japim mend. Të gjithë shajmë njëri-tjetrin. Të gjithë ankohemi, e të gjithë brohorasim. Të gjithë bërtasim e askush nuk proteston.

Këtu, njëri punon e 3 komentojnë punën e atij që punon. Këtu të bëjnë hero pa bërë asnjë heroizëm, dhe të bëjnë palaço pa i bërë keq askujt.

Këtu duan të punojnë të gjithë në shtet sepse ka 145 ditë pushim në vit. Vetëm këtu mund ta kesh rrogën 400 Euro në muaj, e mund të shpenzosh 500 EUro në muaj. Vetëm këtu dëgjon dikë të thotë se jam keq, jam pa punë, dhe përdor telefon 1000 Euro e nget makinë 20 mijë Euro.

Vetëm këtu hipin në autobus në derën ku shkruhet “Dalje”, e zbresim aty ku shkruhet “Hyrje”.

Vetëm këtu protestohet për tarifën e lartë të rrugës, dhe pas protestës, tarifa bëhet edhe më e lartë.

Vetëm këtu qytetet ndërtohen në invers: Në fillim bëhen pallatet dhe lokalet, pastaj shemben muret e lokaleve për të hapur rrugët, pastaj asfaltohen rrugët, dhe në fund shpartallohen rrugët për të bërë kanalizimet..

Vetëm këtu bën më parë pallatin dhe pastaj merr lejen e ndërtimit.

Vetëm këtu merr leje për park lojrash dhe bën fabrikë.

Vetëm këtu e bëjmë shtëpinë pranë pusit të naftës dhe pastaj bërtasim: Largojeni pusin.

Vetëm këtu ndërtojmë shtëpitë në shtratin e lumit dhe kur përmbytemi, bërtasim: Ku është qeveria.

Vetëm këtu ankohen se s’kanë lekë për bukë, e në kafene zihen se kush do të paguajë.

Vetëm këtu halli më i madh pasi je operuar është se sa lekë do ti japësh doktorrit, pasi mund ti duken pak.

Vetëm këtu fshatari hedh në kanal prodhimet se s’ka ku ti shesë dhe qeveria e ndihmon të prodhojë edhe më shumë.

Vetëm këtu themi: Po si nuk doli një njeri i hairit t’ua thyejë hundët këtyre hajdutëve mor aman. Dhe, kur dikush merr guximin të bëjë diçka, të gjithë reagojmë: Po ky nga doli more, kur u bë dhe ky…

E çdo të bëj në një vend tjetër, ku ka rregull, qetësi, korrektesë, pak kafene e shumë zyra, pak lloqe e shumë punë. Ky vend është kryeqyteti europian i gallatave.

Madje për këtë, mendoj se duhet duket promovuar një brand turistik.

“Mirësevini në kryeqytetin e gallatave”!