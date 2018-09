Gazetari: Arjan Ferracaku u ekzekutua gabimisht, zbulon kush ishte objektivi

Sipas gazetarit Artan Hoxha biznesmeni Arjan Ferracaku që mbeti viktimë nuk ishte objektivi i vërtetë i atentatit. Hoxha u shpreh se objektivi i vërtetë i autorëve ishte Asmer Bilali, boksier dhe personazh i njohur në kryeqendrën e veriut. Sipas gazetarit investigativ, autorët ngatërruan shënjestrën, pasi Ferracaku dhe Bilali ngjajnë shumë.

Sipas gazetari Ferracaku dhe Bilali ngjajnë shumë, të dy të veshur si kaubojsa me kapele tipike, po ashtu edhe rrobat, thuajse njëlloj. Ndryshimi i vetëm është se kali i Bilalit është i zi, racë arabe, ndërsa i viktimës kafe e errët. Një ngjashmëri e tillë thuajse në gjithçka ngatërroi autorët në shënjestër. Por në momentin e vrasjes, Ferracaku nuk ka qenë me Bilalin, por me dy persona të tjerë.

“Shënjestër ishte djali i pronarit të kuajve, i cili shoqëronte edhe kosovarët, Asmer Bilali. Ishte ish-kampion boksi në Shkodër. Dyshohet ai se ka qënë objektivi. Dyshohet se ai mund të përbënte problem për personat që e vranë. Kur janë afruar e kanë parë që nuk ka qënë ai. Prandaj edhe i kanë marrë portofolin dhe celularin. Për ta bërë të duket si grabitje”, tha Hoxha.