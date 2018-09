Fundjava “çmend” kryeqytetasit, makinat “fluturojnë” më 215 km/h

Pushimi i fundjavës është mjaft i pritur për të gjithë, por shpesh herë qytetarët e “marrin me superxhiro”.

Policia Rrugore ka vijuar punën për rritjen e sigurisë së qytetarëve në rrugë, ku ka konstatur shpejtësi marramendëse, nga 151km/orë deri në 215 km/orë, shpejtësi kjo që rrezikon seriozish jetën e qytetarëve.

Gjatë kontrolleve të organizuara nga Policia Rrugore gjatë fundjavës, me qëllim parandalimin e aksidenteve rrugore si rezultat i drejtimit të mjeteve nën efektin e alkoolit, mbi normat e shpejtësisë dhe mosrregullimit të shpejtësisë, veçanërisht në qendrat e banuara, me efektivë të shtuar mbi kohën normale të punës, janë konstatuar një sërë shkeljesh. Përveç konsumit të alkoolit, shpejtësia e lartë e automjeteve ka qenë një tjetër konstatim gjatë kësaj fundjave.

Për këtë policia ka pezulluar 71 leje drejtimi nga të cilat, 32 për drejtim mjeti nën efektin e alkoolit, 32 për shpejtësi tej normave të lejuara, 7 për shkelje të sinjalizimit rrugor vertikal, janë ndaluar administrativisht 35 mjete për detyrime të pashlyera, si dhe janë vendosur 740 masa administrative për shkelje të tjera të rregullave të qarkullimit rrugor.

Tiranë

Fundjavë për të festuar të gëzuar, por jo duke abuzuar me rregullat e qarkullimit rrugor.

Në vazhdim të detyrave të përcaktuara në Planin Operacional “Tispol Shtator 2018” Policia Rrugore e kryeqytetit ka organizuar kontrolle përgjatë fundjavës në gjithë territorin e kryeqytetit, me përzgjedhje, me qëllim parandalimin e aksidenteve rrugore si rezultat i drejtimit të mjeteve nën efektin e alkoolit, mbi normat e shpejtësisë dhe mosrregullimit të shpejtësisë, veçanërisht në qendrat e banuara, me efektivë të shtuar mbi kohën normale të punës.

Nga verifikimet në terren janë evidentuar një numër i lartë shkeljesh, ku prevalojnë rastet e drejtimit të mjetit nën efektin e alkoolit, në nivele që variojnë nga 0. 20 mg/l – 1. 34 mg/l.

Në funksion të kontrolleve, janë arrestuar në kushtet e flagrancës 13 persona, nga të cilët 10 në gjendje të dehur dhe 3 të papajisur me leje drejtimi.

Shkelje janë konstatuar dhe ndëshkuar edhe në drejtim të shpejtësisë tej normave të lejuara duke kaluar deri në ekstrem, gati tre herë më shumë shpejtësi nga norma e lejuar, që varionin nga 151 km/h deri në 215 km/h. Shpejtësi që rrezikojnë seriozisht sigurinë e jetës në rrugë.

Janë pezulluar 71 leje drejtimi nga të cilat, 32 për drejtim mjeti nën efektin e alkoolit, 32 për shpejtësi tej normave të lejuara, 7 për shkelje të sinjalizimit rrugor vertikal, janë ndaluar administrativisht 35 mjete për detyrime të pashlyera, si dhe janë vendosur 740 masa administrative për shkelje të tjera të rregullave të qarkullimit rrugor.

