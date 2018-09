“Forca e Ligjit” në veprim, goditen disa pjestarë të grupeve kriminale në Shkodër. Emrat

Pas një hetimi intensiv disa mujor mbi veprimtarin e grupeve kriminale ne qarkun Shkoder, zhvilluar keto hetime ne kuader te Operacionit “Forca e Ligjit”, si dhe në funksion te hetimeve te ngjarjeve te fundit kriminale te ndodhura ne kete qytet, Policia e Shtetit, perkatesisht Drejtoria Vendore e Policisë, Departamenti i Policisë Kriminale në Drejtorinë e Përgjithshme, Forcat speciale RENEA, FNSH, Trupat e posaçme operacionale ne bashkepunim me Organin e Prokurorise, kanë arritur te ndalojne dje në qytetin e Shkodrës disa elementë me rrezikshmëri shoqërore te larte, anëtarë të grupeve kriminale aktive ne kete territor, por edhe me gjere.

Veprimtaria hetimore disa mujore e Policise se Shtetit e zhvilluar ne kete kuader ka konsistuar ne pergjimin, ndjekjen dhe gjurmimin e ketyre elementeve kriminal si dhe mbledhjen e te dhenave ne rruge operative me qellim evidentimin sa me te plote dhe sa me te qarte te veprimtarise kriminale te personave te dyshuar per kryerjen e kesaj veprimtarie.

Bazuar në 19 urdhra kontrolli të miratuar me vendim gjykate Policia e Shtetit ushtroi kontrolle në 20 banesa e lokale tregetare të perdorura prej personave të dyshuar si anëtarët te grupeve kriminale.

Operacioni nisi dje rreth orës 02:30 të mëngjesit.

Gjatë këtij operacioni u arrestuan 4 persona, 1 është në kërkim.

Të arrestuar janë :

• Ilir Rustemi Bajri, 42 vjeç, lindur e banues në Dobraç, Shkodër;

• Emrah Plaku, 22 vjeç, lindur e banues në Shkodër;

• Astmer Bilali, 29 vjeç, lindur e banues në Shkodër;

• Erogen Brajoviç, 36 vjeç, lindur e banues në Shkodër;

Gjithashtu janë sekuestruar armë, municione, mjete të blinduara dhe sende të tjera te poseduara ne menyre të paligjshme.

Konkretisht janë sekuestruar:

• 3 armë zjarri, (2 kallashnikovë dhe 1 pistoletë);

• 6 mjete të blinduara;

• rreth 800 fishekë;

• 1 armë e ftohtë

• 10.500 euro;

• 3 makina lojërash fati;

• njësi kompjuterike, DVR, CD dhe USB;

• telefona celularë dhe karta telefonike;

• 2 veshje antiplumb.

Policia e Shtetit, nën drejtimin e Prokurorisë po vijon veprimet perkatese procedurale me kete rast për të zbardhur rolin dhe aktivitetin anti-ligjor të të dyshuarve dhe disa personave të tjerë të lidhur me ta.

Ne deshirojme te falenderojme shume perzemersisht qytetaret e Shkodres per mbeshtetjen qe na japin cdo dite ne ushtrimin e detyres sone te veshtire dhe vecanerisht per qetesine dhe mbeshtetjen qe na dhane gjate ketij operacioni.

Ne i sigurojmë qytetarët e Shkodrës dhe gjithe Shqiperise se do të vazhdojmë të jemi të angazhuar për të garantuar qetësi, rend e siguri per ta duke goditur me ashpërsin e forës së ligjit cdo individ të përfshirë në aktivitet kriminal.