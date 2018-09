Festivali i llahtarshëm fetar ku fëmijët fusin akrepat vdekjeprurës në gojë

Në Indi mbahet një festival i llahtarshëm gjatë të cilit njerëzit mbajnë akrepa vdekjeprurës të gjallë nëpër trup si të ishin prej lodre.

Në një ritual që bëhet tashmë prej dekadash dhe ndodh gjatë kremtimit hindu të Naga Panchami-t, mund të shohësh grumbullimet e njerëzve të hyjnë në fshatin Kandkoor në Karnataka, jugu i Indisë.

Fshatarët më pas marrin rrugën për një tempull i vendosur në një kodër në të cilën ndodhet, Kondamai, perëndesha Hindu akrep.

Teksa mbërrinë atje, besimtarët i dhurojnë perëndeshës, sari dhe vaj kokosi para se të luten për shëndet të mirë dhe prosperitet.

Me kaq përfundon dhe rituali, por përpara se të zbresin kodrën ata që marrin pjesë në festival, kërkojnë në tokë për akrepa dhe më pas i vendosin ata në trup dhe gojë. Të përjashtuar nga ky ritual nuk janë as fëmijët të cilët mund t’i shohësh me akrepat vdekjeprurës që u lëvizin në kokë.

Duke vendosur akrepat në trup dhe në gojë, ata besojnë se perëndesha Kodammai do t’i mbrojë ata nga e keqja.