Fëmijët në protestë, u japin leksion prindërve

Një protestë e rrallë është zhvilluar në zonën e Saint Pauli, në Hamburg të Gjermanisë.

Protesta ishte organizuar nga fëmijët e kësaj zone, ndërsa zhvillohej kundër përdorimit të tepruar të celularit nga prindërit e tyre.

Slogani i kësaj proteste ishte:

Luaj me mua, jo me smartphone”

Organizator i këtij tubimi ishte një 7-vjeçar i quajtur Emil Rustige, i cili me anë të një postimi në Facebook arriti të mblidhte mbi 150 fëmijë në protestë.

Pasi fëmijët ranë në një mendim, ishin prindërit ata të cilët morën leje në stacionin e policisë për zhvillimin e kësaj proteste me të vërtetë interesante.

Të shoqëruar nga policia, fëmijët dolën në rrugën e Hamburgut për të kërkuar të drejtat e tyre.

Në pankartat e tyre shkruhej:

Rrëmujë për shkak se ju shikoni telefonin tuaj”

Ndërsa në një tjetër:

Vendosni aeroplan mode, tani na takon ne”

Policia e mori shumë seriozisht protestën, ndërsa pamjet e këtij marshimi po bëjnë xhiron e botës.

Ndoshta edhe shqiptarët duhet të ndjekin shembullin e këtyre fëmijëve gjermanë.