Ervin Salianji: Do martohesha me Jozefina Topallin

“Mos mba me hatër” është një prej rubrikave në emisionin “Shiko kush Luan”, ku lojtarët do të vihen përballë tre fotove dhe do të bëjnë nga një zgjedhje, një nga personazhet do ta eliminojnë, me një tjetër do të dalin në drekë dhe një prej tyre do të martohen.

Para kësaj sfide u vu edhe deputeti i Partisë Demokratike, Ervin Salianji, para të cilit u vu fotoja e Monika Kryemadhit, Albana Vokshit dhe Jozefina Topallit.

E pavarësisht se janë rreshtuar në të njëjtin front opozitar, Salinji ka eliminuar Monika Kryemadhin, për drekë do të merrte Albana Vokshin, ndërsa për t’u martuar u shpreh se do të zgjidhte Jozefina Topallin.