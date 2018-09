Edi Rama reagon për herë të parë për skandalin e Krujës: E pafalshme dhuna ndaj vajzës

Kryeministri Edi Rama ka reaguar per here te pare me anë të një statusi në “Twitter” në lidhje me dhunën e ushtruar nga djali i deputetit ndaj vajzës 25-vjeçare, Xhisiela Maloku.

Rama paraditen e sotme dënoi dhunën, ndërsa thotë “ata që hungërrijnë si derra në llucën e gërrgërreve politike e mediatike po ridhunojnë vajzën”.

“Dhuna ndaj vajzës është e pafalshme!Po aq i pafalshëm është abuzimi politik me vajzën. Policia ka bërë detyrën pa i bërë asnjë favor djalit të deputetit.

Ata që hungërrijnë si derra në llucën e gërrgërreve politike e mediatike po ridhunojnë vajzën. Për ne askush s’është mbi ligjin”, shkruan Rama.