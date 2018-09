Droni i Policisë godet edhe në Gjirokastër

Miremengjes nga Polici e Shtetit!Policia Rrugore e Gjirokastrës në bashkëpunim me Njesine Operacionale të Policisë Rrugore ne dy ditët e fundit ushtruan kontrolle per te rritur sigurine rrugore.Krahas kontrolleve në akset rrugore, ketë herë monitorimi dhe konstatimi i shkeljeve u ndihmua edhe nga “Syri ajror”.Kontrollet u fokusuan tek parakalimet me fushëpamje të kufizuar, ku rrezikshmeria për t'u përfshire në aksidente rrugore është e madhe. Gjithashtu u kryen edhe verifikime me radarë për drejtuesit e mjeteve qe tejkalonë kufijtë e shpejtësisë Nga monitorimet janë konstatuar dhe ndëshkuar me 93 masa administrative shofere.Respekto rregullat e qarkullimit #udhetoisigurt

