Doni të dobësoheni? Ja çfarë duhet të hani për darkë

Darka është ‘delja e zezë’ e të gjitha dietave, ose fatkeqësia e çdo personi që tenton të fitojë peshë, pika e dobët e dietës sonë. Arsyeja është e qartë: ne duam që në darkë të dobësohemi. Pasi në mbrëmje jemi të lodhur, ne kemi peshën e një dite të lodhshme mbi supe dhe thjesht duam që të ulemi në tryezë dhe të hamë, pa u kujdesur për dietën, kaloritë, apo për ndalimin e konsumimit të alkoolit.

E kemi bërë këtë gjatë gjithë ditës, duke u kujdesur që të mos hamë gjëra të pashëndetshme, për të mos fituar peshë. Dhe kështu që ne hamë. Në qoftë se kemi qenë besnikë ndaj dietës në mëngjes dhe në drekë, mjaftohuni me një “sallatë”. Nuk ka darkë. Jo darkë. Sipas nutricionistes Shira Lencheëski, darka duhet të jetë një vakt i kënaqshëm, edhe kur ne jemi në një dietë ose nuk duam të fitojmë peshë dhe përpiqemi për të kufizuar veten në tryezë.

Kështu që mund të hamë dhe kjo është një ide për vaktin, i cili përbëhet nga katër pjesë:

1) një pjesë e proteinave: salmon i tymosur ose i freskët me lëng limoni, erëza, kos grek;

– ose karkaleca të pjekur në skarë

– ose dy shishqebapë pule

– ose dy hamburger me mish viçi

– ose tofu

2) një pjesë me perime të papërpunuara ose të ziera: bishtaja, kungull i njomë, marule, shparguj me një lugë salcë pesto, ose me uthull dhe vaj, kos, limon ose kos dhe një lugë çaji majonezë

3) dy lugë (gjysmë filxhan) karbohidrate komplekse: dy lugë drithëra apo bishtajore sipas dëshirës, ndoshta në sallatë;

4) yndyrna të mira: vaj ulliri, vaj susami, një e katërta e një avokado.

Kjo është një darkë ideale për një familje. Në qoftë se mundohemi të hamë në mënyrë të balancuar në këtë mënyrë (një pjatë me proteina + karbohidrate + dy lugë perime të papërpunuara ose të ziera dhe erëza me vajra apo yndyrna vegjetale), darka do të jetë automatikisht një vakt diete dhe nuk sjellë shëndet të tepërt.