Kur rekomandohet heqja e dhëmbëve të pjekurisë?

Dhëmbët e pjekurisë, të njohur gjithashtu si molaret e tretë, janë dhëmbët e fundit që e bëjnë shfaqjen e tyre në harqet dentare. Normalisht molaret e tretë janë të pozicionuar, djathtas dhe majtas, lart dhe poshtë, por gjithmonë në fund. Dhëmbët e pjekurisë zakonisht shfaqen gjatë periudhës ndërmjet 18 dhe 25 vjeç,por jo domosdoshmërisht rritet në vend si dhëmbët e tjerë. Shfaqja e këtyre dhëmbëve përcakton përfundimin e daljeve te dhëmbëve të përhershëm.

Në raste të tjera, dhëmbët e pjekurisë dalin pjesërisht nga gingiva (mishrat e dhëmbëve), por nuk janë në gjendje të dalin plotësisht. Në këto raste, duke dështuar për të gjetur hapësirën e nevojshme në përfundim të zhvillimit të tyre, mbeten të fiksuara në koçkën e nofullave ose mandibules. Kjo situatë ndonjëherë çon në rritjen dhe formimin e proceseve inflamatore në karakter kronik që e detyrojnë personin të kontaktojë dentistin për dhimbje të vazhdueshme.

Por çfarë saktësisht janë dhëmbët e pjekurisë?

Në thelb është një trashëgimi anatomike primitive që nevojiteshin për qëndrueshmëri dhe forcë përtypje. Në njeriun modern, heqja dorë për një përtypje të “përgjakshme”, dhëmbët e pjekurisë nuk janë më në okluzion (dhe nuk janë të nevojshëm edhe për qëllime estetike) dhe për këtë arsye vështirë se zhvillohen të katërt në arkatën e gojës. Është një proces evolucionar i vërtetë. Madhësia tyre ka ardhur duke u reduktuar.

Nxjerrja ose jo e dhëmbit të pjekurisë?

Praktika e dhëmbëve është e ndarë në mes dy qasjeve: ku disa pranojnë heqjen e të katër dhëmbëve, ose burim potencial problemesh,(për shembull, sëmundje e gingivave apo çrregullime të periodontit). Në realitet ekziston një rregull që vlen për të gjithë, pasi ajo duhet të vlerësohet rast pas rasti ku të peshohen me kujdes avantazhet dhe disavantazhet e eliminimit të tyre. Në fakt, në qoftëse dhëmbët e pjekurisë janë të theksuara si duhet dhe nuk shqetësojnë askënd, atëherë nuk ka arsye për një procedurë të nxjerrjes së dhëmbit.

Kur rekomandohet heqja e dhëmbëve të pjekurisë?

Dhëmbët e pjekurisë mund të shkaktojnë kaq shumë probleme, ndryshe nga dhëmbët e tjerë. Arsyeja qëndron në pozicionin e tyre. Këto dhëmballë janë “të fundit” dhe shpesh nuk kanë hapësirë fizike për rritjen e tyre duke u shoqëruar me një numër të problematikash te ndryshme:

Rritje e shtrembër ose përfshirjen pjesërisht në kockë dhe kjo mund të minojë stabilitetin e dhëmbëve fqinje ose të shkaktojë një degjenerim të kockave dhe një humbje të matricës së kockave, edhe për dhëmbët fqinjë;

Ata mund të jenë të bllokuar pjesërisht në gingave (në mishrat e dhëmbëve).

Mund të jenë edhe një burim i mundshëm për depërtimin e baktereve brenda tyre, edhe të kariesit dhe infeksioneve.

Tek dhëmbi ngjitur, ata mund të jenë të bezdisshëm në përtypje dhe të shkaktojnë probleme në nofulla dhe dhimbje të fytyrës edhe nevralgji.

Shpesh dhëmbët e pjekurisë janë lënë pas dore edhe pse dhëmballët japin ënjtje, dhimbje të paqarta në zonë, vështirësi e përçapje të duhur), deri sa situata degjeneron me një infeksion (ënjtje e theksuar, dhimbje ekstreme). Vetëm një dentist i ditur dhe me përvojë mund të vlerësojë dhe të këshillojë. Zakonisht shumë dentistë zbatojnë një protokoll i cili synon të zvogëlojë ndjenjat e dhimbjes post-operative dhe shërim më të shpejtë të përtypjes të duhur. Ndonjëherë, megjithatë, duke pasur parasysh kompleksitetin e ndërhyrjes dhe durimin e pacientit, ata sugjerojnë për të hequr ato edhe dy nga dy (në përgjithësi dy të sipërmeve dhe dy të poshtmit) ose të gjithë së bashku. Në varësi të vendndodhjes dhe kompleksitetit të ndërhyrjes, mund të kërkohet për qepje. Një dentist i mirë, për të vlerësuar nxjerrjen, e nënshtron pacientin për X-ray ose paronamex në mënyrë që të merrni një pamje të plotë të situatës.

Nxjerrja e hershme e dhëmbëve të pjekurisë.

Nxjerrja e hershme e dhëmbëve të pjekurisë është një çështje shumë e debatueshme

Autorët favorizojnë praktikën e nxjerrjes në fillim se ajo ka avantazhe të konsiderueshme. Mes këtyre ka lehtësinë më të madhe të nxjerrjes nga ana kirurgjikale, më pak invazive (një dhëmb në fazën embrionale mund të hiqet duke bërë një prerje minimale), duke reduktuar rrezikun e komplikimeve, më pak rrezik të lëndimit të anatomisë përreth (në invasiveness është minimale).

Masat paraprake për të marrë para dhe pas operacionit

Në tregimet e shumë njerëzve, nxjerrja e dhëmbëve të pjekurisë është e lidhur me kujtimet e tmerrshme të një përvoje të dhimbshme. Për të tjerët, kjo ishte një çështje e thjeshtë në pak minuta. Në të vërtetë ajo është një procedurë kirurgjike e vërtetë dhe si e tillë, suksesi i tij dhe pasojat e saj janë shumë të varura nga kushtet fillestare (në këtë rast shikohet gjendja e dhëmbit dhe gjithashtu ana shëndetësore e pacientit) dhe nga përgatitja dhe aftësia e dentistit. Këtu janë masat kryesore për të marrë:

Para operacionit:

Higjiena orale është thelbësore për të parandaluar infeksionin e mundshëm. Në qoftë se në muajt e mëparshëm kanë lënë pas dore higjienën e dhëmbëve, ju duhet të kryeni shpëlarje me një klorheksidin gargarë (në përqindje 0.20%), për të hequr çdo ngarkesa bakteriale. Tre deri në katër ditë para operacionit dhe për një tjetër 3-4 ditë më vonë.

Përdorimi i antibiotikëve para operacionit është një temë e diskutueshme. Disa dentistë do ta rekomandojnë gjithmonë, ndërsa të tjerët kanë tendencë për të shmangur përdorimin pa dallim të antibiotikëve dhe nuk e njohin efektivitetin e terapisë parandaluese, por vetëm më vonë nëse do ketë prani të infeksioneve. Terapia me antibiotikë është përshkruar edhe në rastet kur pacienti është dobësuar tashmë ose nëse është kompromentuar aftësia e sistemit imunitar në prani të sëmundjeve të caktuara, ose në rast të intervenimeve invasive të shumta për shkak të pozicioneve të dhëmbëve ku janë të vështira për t’u nxjerrë.

Pas operacionit:

Në rast të gjakderdhjes së vazhdueshme (gjithashtu normale në 12-24 orët e para), vendoset një garzë sterile e butë në zonën e prekur.

Mosshpëlani gojën tuaj për të paktën 12 orë dhe mos gërmoni në fushën e plagës.

Mos e hiqni mpiksjen e fibrinës që formon një “vrimë”; ky kapak (ngjizur) pengon zhvillimin e infeksioneve dhe përshpejton kohën e shërimit.

Mos konsumoni pije apo ushqim të nxehtë për disa ditë, duke marrë një dietë të lëngshme apo gjysmë të lëngshme (kos, akullore dhe puddings janë optimale) për të shmangur ushqime të vështirë që dëmtojnë zonën e prekur. Grimcat e ushqimit që janë futur në vrimë tek dhëmbi duke rezultuar në dhimbje të forta dhe rrezik shumë të lartë të infeksionit.

Mos konsumoni pije acid (lëngje, lëngje), të cilat në mënyrë të panevojshme do të rrisin dhimbjen.

Mos merrni ilaçe me acidit acetilsalicilik (aspirina e përbashkët dhe të ngjashme), sepse kjo do të ngadalësojë koagulimit dhe shërimin e plagës.

Mos pini duhan apo mos përtypni çamçakëz në dy apo tre ditët e para pas operacionit.

Nëse ju shkakton dhimbje, aplikoni akull në pjesën e prekur dhe merrni anti-inflamator.

Të jeni jashtëzakonisht i kujdesshëm në higjienën orale, duke vepruar me një furçë shumë të butë në zonën e prekur dhe duke përdorur të gjitha strategjitë e duhura për zonat e tjera të gojës. Për të mbajtur plagën e pastër, ju gjithashtu mund të kryeni larje me gargarë, ose ujë të kripur me ndihmën e gjilpërës.

Nëse ënjtja shfaqet në ditët në vijim, aplikoni kompresa të lagura (shishe me ujë të nxehtë klasik).

Në rastin e infeksioneve apo ndërhyrjeve veçanërisht të vështira ose invazive, mos e bëni aktivitet fizik në dy deri në tre ditë pas.

Komplikimi kryesor dhe më i zakonshëm është dukuri e një infeksioni. Simptomat janë dhimbje të forta dhe të vazhdueshme edhe pas disa ditësh, nyjet limfatike të gojës mund të bymehen dhe të keni ethe. Në rastin e infeksionit kërkohet terapi antibiotike e cila duhet të kryhet për gjashtë ditë. Në raste të rënda, të tilla si për Alveoliti i thatë, ose nëse nuk infeksioni vijon dhe foleja mbetet ende bosh, në këtë rast është e nevojshme për të nxitur mpiksjen.

Komplikime të tjera serioze mund të përballohen nga muskujt levatorë të nofullës së përbashkët dhe nervave të nofullës, të shoqëruara dhe me vështirësi në hapjen e gojës dhe përtypje. Ndonjëherë problemet janë të lidhura me një infeksion të vazhdueshëm, dhe ndonjëherë ato janë të shkaktuara nga nxjerrja e traumave fizike. Duke iu drejtuar një dentisti të mirë, dëmtimet në anën e strukturave (muskujt, nervat dhe nyjet) mund të shmangen