Deputeti i Partisë Socialiste i jep fund beqarisë

Deputeti i Partisë Socialiste Anduel Xhindi do t’i japë fund beqarisë këtë fundjavë. Mirëpo, deputeti ka vendosur të festojë përgjatë gjithë javës dhe mbrëmjen e djeshme kremtoi beqarinë me kolegët e tij të Partisë Socialiste. Xhindi shfaqet i veshur me një kostum të zi, ndërsa bashkëshortja e ardhshme është veshur me një fustan nusërie të bardhë, në formën e sirenës.

I vetmi që mungonte ishte Kreu i qeverisë Edi Rama, pasi anëtarët e tjerë të familjes së Partisë Socialiste ishin të pranishëm si kryetari i grupit parlamentar të PS Taulant Balla, kryetari i Kuvendit Gramoz Ruçi, ministri i brendshëm Fatmir Xhafaj, si dhe Milva Ekonomi, ministre të Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë. Në fotot e bëra publike, ata shfaqen në pistë, duke kërcyer vallet shqiptare.

Të pranishmit kanë arritur t’i rrëmbejnë edhe një buzëqeshje të vogël Gramoz Ruçit, i cili shfaqet gjithmonë tejet serioz.

Anduel Xhindi është i biri i deputetit socialist Fatmir Xhindi, të vrarë mistershëm më 2 maj 2009, ngjarje e pazbardhur.