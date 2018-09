Dëmtohet rëndë ylli i Barcelonës, askush nuk e di sa do të mungojë

Pas barazimit me Gironën dhe humbjes me Leganes, një tjetër lajm i keq ka ardhur për Barcelonën.

Mbrojtësi Samuel Umtiti do të qëndrojë për një kohë të gjatë jashtë fushave pasi ka këputur ligamentin.

Dëmtimi i tij ende nuk është konfirmuar nga klubi, por ai mungoi në stërvitjen e radhës të Barcelonës.

I pyetur për këtë dëmtim edhe trajneri Valverde nuk kishte një përgjigje se sa do të mungojë mbrojtësi.

Tekniku tha para mediave:

Umtiti nuk do të jetë në dispozicion të mërkurën, nuk e di kur do të kthehet të stërvitet me ne, shpresojmë shpejt.”

Mediat spanjolle shkruajnë se 24-vjeçari do të kalojë disa muaj jashtë fushave, ndërsa do të jetë një mungesë e rëndësishme në qendër të mbrojtjes për katalanasit.

Pas kartonit të kuq të mbrojtësit tjetër të ardhur këtë verë, Clément Lenglet, në vend të francezit pritet të hidhet Vermaelen, lojtar i cili nuk jep shumë siguri.