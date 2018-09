Dekreti i Presidentit për Teatrin, deputeti: Votim idiot, Rilindja nxori veten jashtë ligjit

Kreu i Grupit Parlamentar të LSI-së, Petrit Vasili përmes një postimi në facebook, ka komentuar kalimin e dekretit të Presidentit sot. Për Vasilin votimi pro do të thotë që Rilindja nxorri veten jashtë ligjit, duke shkelur rëndë Kushtetutën.

Postimi i plotë

“Amendimi i ligjit te teatrit, nxjerr jashte ligjit rilindjen.

Votimi i dekretit te presidentit per teatrin ka vetem dy alternativa:

Votimi pro do te thote rrezim i ligjit.

Votimi kunder me 71 vota do te thote ligji mbetet ne fuqi.

Amendimin e ligjit e ndalon Kushtetuta.

Rilindja me votimin idiot per amendimin e ligjit ne komisionin e veprimtarive prodhuese thjesht nxori veten jashte ligjit.

Rilindja pra doli jashte ligjit se shkeli kushtetuten.

Cdo qendrim,aksion dhe reagim ndaj rilindjes si eshte legjitim si ndaj cdo partije qe ka dale jashte nga babezia e saj per vjedhjen e prones publike, perfundon Vasili.