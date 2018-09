Humbasin sinjalin e TV 80 për qind e shqiptarëve, dyndje për dekodera në dyqane

Menjehere pas mbylljes së transmetimeve analoge ne televizion, qytetarët kane mbetur pa sinjal ne banesa dhe janë dyndur në dyqanet e platformave për të blerë dekodera.

Radhë të gjata qytetarësh janë parë në disa pika në kryeqytet, të cilët kërkonin të pajiseshin me dekodera në mënyrë që të ndjekin kanalet televizive.

AMA njoftoi se nga sot janë mbyllur transmetimet analoge audiovizive për qarqet e Tiranës dhe Durrësit. Në këtë mënyrë, nga dita e sotme dhe në vijim, në këto dy qarqe, ku banojnë rreth 1/3 e popullatës së Shqipërisë, ndjekësit e programeve televizive do t’i arrijnë ato vetëm në mënyrë dixhitale.

Mesohet se tteth 80 per qind e qytetareve kane humbur sinjalin televiziv pasi aparatet e tyre kane kapur zero sinjale. Per kete aresye ata kane dy rruge te vetme, ose te blejne dekoderat DVB T2 per TV e vjeter ose te blejne televizore te rinj te viteve te fundit per te ndjekur kanalet shqiptare.